Zysk operacyjny wyniósł 35,34 mln zł wobec 16,79 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 478,47 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 349,87 mln zł rok wcześniej. Produkcja wyrobów prefabrykowanych w I półroczu wyniosła 93,4 tys. m3 i była wyższa o 46% r/r. W całym 2019 r. wyniosła 143,5 tys. m3, przypomniano.



"Zaprezentowane wyniki są kontynuacją trendu rynkowego w zakresie prefabrykacji, który możemy obserwować od kilku kwartałów. To również potwierdzanie słuszności modelu biznesowego Pekabex, którego jednym z filarów jest automatyzacja i sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień. Przypomnę, że na koniec czerwca br. backlog wyniósł 788 mln zł, z czego 390 mln zł jest do realizacji w 2020 roku. Rekordowe wyniki I półrocza są powodem do dumy również dlatego, że zostały wypracowane w okresie pandemii. W tym czasie musieliśmy się dostosować do nowych wymogów BHP, zwiększyć środki bezpieczeństwa i zmienić organizację pracy. Mimo tych warunków produkcja we wszystkich naszych zakładach przebiega zgodnie z planem, a spółka ma za sobą najlepsze pierwsze półrocze w historii" - powiedziała wiceprezes Beata Żaczek, cytowana w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 3,85 mln zł wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.



