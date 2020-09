Ursus Centralny i Miasto Moje to dwa największe projekty w portfolio Ronsona, które wśród klientów cieszą się największą popularnością. Potwierdzeniem tego są opublikowane przez spółkę wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku. Jak wynika z raportu, głównym motorem sprzedaży w tym okresie były oba projekty, gdzie łącznie sprzedano 233 lokale. Natomiast od momentu wprowadzenia inwestycji na rynek w Mieście Moim sprzedano blisko 600 lokali, a w Ursusie Centralnym ponad 270, podano.



"Na fali tego sukcesu otwieramy kolejne etapy naszych dwóch bestsellerowych inwestycji. To będzie mocne zasilenie podaży. W Ursusie III - 97 lokali. W Miasto Moje V - 170 lokali. Tym samym podaż spółki wzrośnie do poziomu prawie 1 000 lokali" - powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.



Zarówno Ursus Centralny, jak i Miasto Moje są skierowane do klientów kupujących swoje pierwsze mieszkanie - singli i par. Dlatego w ofercie dewelopera znajdują się głównie mieszkania 1,2 i 3-pokojowe.



"W Mieście Moim wprowadzamy szeroką pulę mieszkań o bardzo atrakcyjnych metrażach. Mieszkania mają już od 29 m2 i są w cenie już od 240 tys. zł. To produkt bardzo poszukiwany przez klientów. W tej inwestycji do większych mieszkań, trzy- i czteropokojowych, przynależą przestronne tarasy o powierzchni nawet 37 m2 lub ogródki sięgające nawet 160 m2" - dodał wiceprezes, dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.



W III etapie Ursusa Centralnego Ronson Development wprowadzi do oferty mieszkania 2- i 3-pokojowe - 30 mieszkań dwupokojowych, o powierzchni od 43-52 m2, oraz 60 mieszkań trzypokojowych, od 58-62 m2.



Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)