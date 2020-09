"CEZ objął dezinwestycją pięć polskich spółek: CEZ Skawina, CEZ Chorzów (w tym projekt CEZ Chorzów II), CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska. Najpierw nastąpi faza badania zainteresowania rynkowego, po której nastąpią dalsze fazy procesu sprzedaży. Proces jest realizowany dla CEZ przez wyłącznego doradcę inwestycyjnego ING Bank" - czytamy w komunikacie.



Spółki grupy CEZ w Polsce posiadają dwie jednostki kogeneracyjne, wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe / 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (z ok. 25-proc. udziałem) i Skawiny. CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych aglomeracji miejskich na Śląsku. W ubiegłym roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5 366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy, wskazano również.



CEZ Produkty Energetyczne Polska świadczy specjalistyczne usługi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów energetycznych. CEZ Polska realizuje sprzedaż energii klientom w segmencie hurtowym oraz małym i średnim odbiorcom, monitoruje i wpływa na sytuację rynkową w zakresie regulacji i ustawodawstwa energetycznego oraz zapewnia tożsamość i integralność korporacyjną grupy CEZ w Polsce.



Firmy OEM Energy, Metrolog i Euroklimat, wchodzące w skład konsorcjum esco spółek CEZ Elevion Group, nie są przedmiotem procesu sprzedaży.



"Sprzedaż polskich spółek jest zgodna z przyjętą w czerwcu br. strategią grupy CEZ. Strategia zakłada sukcesywną sprzedaż wybranych aktywów w Polsce oraz w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Wyjątkiem są firmy nastawione na nowoczesne usługi energetyczne (ESCO), które z kolei CEZ chce dalej rozwijać w kraju i za granicą" - czytamy dalej.



Grupa CEZ weszła na polski rynek energetyczny w 2006 r. kupując elektrownie Skawina i Elcho (obecnie CEZ Chorzów) od amerykańskiej firmy PSEG, przypomniano.



Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.



