KGHM zdecydował o poszerzeniu dostaw gazu ziemnego od PGNiG o nowy punkt - Powierzchniową Stację Klimatyzacyjną w Kwielicach na Dolnym Śląsku. Zostanie ona oddana do użytku w 2021 roku. W ramach realizowanej inwestycji KGHM powstanie system rurociągów i podajników, którego zadaniem będzie m.in. odzysk ciepła dla celów gospodarki energetycznej spółki, podano w komunikacie.



"Dzięki zapewnieniu paliwa gazowego dla Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji w rejonie szybu GG-1 stwarzamy możliwość dostawy wody lodowej do wyrobisk górniczych zlokalizowanych na poziomie poniżej 1 200 m w obszarze górniczym Głogów Głęboki Przemysłowy. Wprowadzona do umowy optymalizacja procesu zakupu gazu była dla KGHM priorytetem przy tak dużych ilościach gazu zużywanego w naszym procesie produkcyjnym" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.



"Jesteśmy dumni z poszerzenia współpracy z KGHM - jednym z największych producentów miedzi na świecie oraz naszym wieloletnim strategicznym klientem, który nieustannie rozwija swoją działalność. W ten sposób wspólnie wspieramy rozwój polskiej gospodarki" - skomentował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.



Spółki wypracowały dodatkowe mechanizmy optymalizacji procesu zakupu i sprzedaży surowca, które zostały wprowadzone w postaci aneksów do obowiązującej umowy oraz kontraktów indywidualnych, zawartych między KGHM i PGNiG w 2017 roku. Podpisane wówczas porozumienia zakładają dostawy gazu ziemnego dla KGHM od PGNiG do 2033 roku.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)