Zysk operacyjny wyniósł 52,34 mln zł wobec 23,3 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,63 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 32,98 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. spółka miała 149,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,87 mln zł w porównaniu z 55,44 mln zł rok wcześniej.



Wynik EBITDA w I poł. 2020 r. wyniósł 75,98 mln zł wobec 35,8 mln zł rok wcześniej.



"Istotny wpływ na wynik netto grupy [w I półr. br.] miał wynik na utracie kontroli w spółkach zależnych w kwocie 105 267 tys. zł. Grupa osiągnęła ponadto wynik na działalności operacyjnej w kwocie 75 646 tys. zł, co oznacza znaczący wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim nowymi premierami i doskonałymi wynikami sprzedażowymi kluczowych tytułów oferowanych przez grupę" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Przeprowadzona analiza wskazuje, że pandemia koronawirusa COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na sprzedaż produktów grupy, a tym samym na sytuację finansową i wyniki finansowe, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 58,3 mln zł wobec 31,62 mln zł zysku rok wcześniej.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



