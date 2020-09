Warszawa, 30.09.2020 (ISBnews) - Unimot sprzedał już 1 MW instalacji fotowoltaicznych pod marką Avia Solar, podała spółka. Docelowo Unimot chce być jednym z głównych graczy na tym rynku w Polsce.

Grupa Unimot rozwija biznes fotowoltaiczny pod własną marką Avia Solar od maja 2020 r. W tym czasie nawiązano współpracę z takimi partnerami, jak firma Blachotrapez i Banking Retail System, a także mocno wzmacniany jest zespół sprzedażowy i techniczny, poinformowano.

"Wszystko idzie zgodnie z planem, mamy już 1 MW sprzedanych instalacji - zarówno do klienta indywidualnego, jak i biznesowego. Pracuje dla nas już 30 sprzedawców na terenie całego kraju, a w planach do końca roku chcemy zatrudnić mniej więcej jeszcze drugie tyle. Do działu technicznego przyjmujemy osoby z kompetencjami pozwalającymi nam prowadzić wszelkie działania techniczne dla instalacji do 50 kWp, jak i rozwój oraz budowę instalacji powyżej 50 kWp - w tym również prowadzenie developmentu instalacji wielkoskalowych" - powiedział prezes spółki Unimot Energia i Gaz Andrzej Moczydłowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Unimot przygląda się jednak rynkowi OZE szerzej niż tylko sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, zaznaczono również.

"Rynek OZE jest obecnie niezwykle atrakcyjny i będzie stawał się coraz bardziej konkurencyjny. Chcielibyśmy być jego wyraźną częścią i już teraz myślimy, w jaki sposób zapewnić sobie przewagę nad innymi jego uczestnikami. Właśnie dlatego mocno rozglądamy się za kolejnymi obszarami. Poza sprzedażą, niedawno zdecydowaliśmy się także na produkcję paneli fotowoltaicznych. Patrzymy ponadto na ewentualne możliwości zaangażowania się w rynek większych mocy OZE, czyli farmy fotowoltaiczne - o czym już wcześniej wspominałem. I to zarówno od strony rozwoju własnego portfela, jak i pozyskiwania projektów z rynku. Mogłoby to być dobrym uzupełnieniem naszego portfela w zakresie zielonej energii" - zapowiedział prezes Unimotu Adam Sikorski.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)