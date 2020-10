"Action osiągnęła kolejny kamień milowy w rozwoju na polskim rynku. 1 października 2020 roku firma otworzyła swój pierwszy sklep w Warszawie. Market znajduje się w centrum handlowym Łopuszańska 22 i oferuje klientom ponad 6 000 produktów z aż 14 kategorii. W planach na październik są kolejne otwarcia w centralnej części kraju" - czytamy w komunikacie.



Dyrektor generalny Action Polska Sławomir Nitek zwrócił uwagę, że na początku działalności w Polsce Action stawia na średnie i mniejsze miasta, jednak widząc duży popyt na swój asortyment, szybko zdecydowała się spróbować sił także w dużych aglomeracjach.



"To była bardzo dobra decyzja, ponieważ również tam oferta Action spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dziś mamy już niejeden sklep w takich miastach jak Wrocław, Łódź, Poznań czy Szczecin. Wreszcie przyszedł czas na Warszawę. Otwarcie pierwszego marketu w stolicy to jeden z najważniejszych celów, jakie zaplanowaliśmy na 2020 rok. Niezmiernie cieszymy się, że udało nam się go osiągnąć, pomimo trudności związanych z pandemią" - powiedział Nitek, cytowany w komunikacie.



"Do końca roku planujemy dalszy dynamiczny rozwój sieci naszych sklepów w Polsce. Będziemy wchodzić do różnej wielkości miast w centralnej i południowej części kraju" - dodał Nitek.



Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1 600 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i Polsce. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2019 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,1 mld euro.



(ISBnews)