Warszawa, 05.10.2020 (ISBnews) - Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowę na prace projektowe i roboty drogowe w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - budowa obwodnicy m. Lubraniec", podał Erbud. Wartość kontraktu to 38,98 mln zł netto.

"Całkowita wartość kontraktu netto: 38 982 570,66 zł netto; [...] ostateczny termin realizacji umowy: 24 listopada 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)