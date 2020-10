Nestemedic planuje, że w czerwcu 2021 r. zakończy prace nad nową wersją mobilnego KTG - Pregnabit Pro, w tym wersji przeznaczonej na rynek amerykański, a w lipcu wprowadzi pierwsze urządzenia Pregnabit Pro na rynek.



W najbliższym czasie rozpocznie się kampania sprzedażowa tego produktu na terenie USA. Trwają również przygotowania do złożenia wniosku w FDA. Spółka zakłada, że do końca 2021 roku złoży wniosek o certyfikację w FDA, a w I kw. 2022 otrzyma tę certyfikację.



Unowocześniona wersja urządzenia Pregnabit Pro umożliwi m.in. dostęp wielu podmiotów (placówki medyczne, lekarze) do konta pacjenta i ułatwi adaptację do standardów GSM dla różnych rynków i krajów. Pregnabit Pro to także udogodnienia dla pacjentek - urządzenie będzie wyposażone w nowy moduł audio, będzie również kompatybilne z mediami społecznościowymi, zaznaczono.



Celem zawartym w strategii jest sprzedaż 200 nowych urządzeń Pregnabit Pro w 2021 roku i przeprowadzenie 25 tys. badań KTG.



Nestmedic planuje dalszą ekspansję zagraniczną. Oprócz planowanej sprzedaży w USA, na mocy podpisanej niedawno umowy z fińskim dystrybutorem Seripolar Oy, spółka zamierza poszerzać dostępność mobilnego KTG w krajach nordyckich. Według ustalonego harmonogramu, testy platformy Pregnabit Pro rozpoczną się w grudniu 2020 r., testy urządzenia zaplanowano na marzec 2021 r., a testy modelu 3D na IV kw. 2020 r.



"Steripolar Oy to firma posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w dystrybucji sprzętu medycznego, co daje nam szansę na efektywną komercjalizację naszego urządzenia. Przełomowym momentem będzie pomyślne przeprowadzenie testów nowej wersji urządzenia Pregnabit Pro" - skomentował prezes Nestmedic Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.



Nestmedic prowadzi również negocjacje z przedstawicielami z Serbii oraz Sri Lanki oraz planuje wdrożenia pilotażowe w Turcji oraz Izraelu.



"Do końca przyszłego roku zamierzamy skoncentrować się na rozwoju systemu Pregnabit w Polsce, USA i krajach nordyckich. Choć nie wykluczamy innych kontraktów, wyżej wymienione kierunki są dla nas priorytetowe" - powiedział także Gnich.



Do tej pory, za pośrednictwem urządzeń Pregnabit w Polsce i Europie zostało wykonanych 13 250 badań. Obecnie na rynku działa 115 urządzeń, które dostępne są w 37 placówkach medycznych oraz za pośrednictwem platformy, na której można je wypożyczyć.



"Pregnabit stał się bardzo cennym rozwiązaniem podczas globalnej pandemii COVID-19. II kwartale 2020 roku odnotowaliśmy ponad 70 nowych kontraktów w modelu B2C w i wzrost o 257% w porównaniu do I kwartału. Szpitale, prywatna ochrona zdrowia, ubezpieczyciele i położne doceniają Pregnabit - urządzenie ogranicza wizyty i hospitalizacje kobiet w ciąży" - podkreślił Gnich.



Nestmedic powstał w 2014 roku. Zespół spółki stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.



(ISBnews)