Event potrwa cztery dni i zgromadzi w sumie ok. 1500 uczestników (stacjonarni + online) oraz 96 prelegentów. Konferencja to przede wszystkim dawka skondensowanej wiedzy, bo każdy występujący to ekspert w swojej dziedzinie, a na przekazanie cennych wskazówek ma jedynie 18 minut. Dzięki temu musi maksymalnie wykorzystać czas i skupić się na tym, co naprawdę istotne. Co więcej, prelegenci rywalizują między sobą o miano najlepszego wystąpienia, a o ich wynagrodzeniu decyduje publiczność, która ocenia wszystkie prelekcje.

W dniach 20-23 października odbędzie się aż 6 konferencji:

I ❤ SEO & Content

I ❤ Ads & Analytics

I ❤ Marketing

I ❤ Social Media

I ❤ Sales

I ❤ Commerce

Konferencja podzielona jest tak, aby każdy znalazł odpowiedni dla siebie obszar tematyczny. Uczestnicy sami decydują czy chcą obejrzeć wszystkie prelekcje, czy wezmą udział jedynie w danym bloku.

Zaletą konferencji jest również to, że są tutaj przedstawiciele zarówno korporacji, MŚP, agencji reklamowych i interaktywnych, a także osoby pracujące w PR i sprzedaży. Dzięki temu networking stoi na bardzo wysokim poziomie, a wiele spotkań biznesowych można odbyć w czasie samego wydarzenia.

W konferencji I ❤ marketing & business można wziąć udział również online, dzięki wirtualnej wejściówce, która nie jest zwykłym streamingiem, a pełnym doświadczeniem, dzięki networkingowi online, wirtualnym targom, personalizowanej agendzie czy też identycznej paczce konferencyjnej, którą otrzymują uczestnicy stacjonarni.

