Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - T-Bull podjął uchwałę w sprawie rozszerzenia strategii rozwoju spółki na lata 2020-2022, podała spółka. Rozszerzone założenia przewidują m.in. produkcję 2-3 mobilnych gier free-to-play rocznie oraz produkcję i wydanie 5 gier symulatorowych na PC i konsole we współpracy z inwestorem.

"Rozszerzona strategia rozwoju T-Bull na lata 2020-2022 obejmuje:

1. Produkcję i wydanie 2 do 3 gier mobilnych w modelu free-to-play rocznie, głównie o tematyce motoryzacyjnej.

2. Portowanie i adaptację na mobile, na zlecenie innych developerów, wydanych przez nich gier na PC i konsole.

3. Rozwój współpracy ze strategicznymi partnerami, w tym App Store i Google Play, w celu umocnienia pozycji T-Bull jako producenta i wydawcy gier mobilnych oraz w celu dalszej rozbudowy bazy graczy dla gier wydanych w latach poprzednich oraz planowanych do wydania.

4. Produkcję i wydanie 5 gier symulatorowych na PC i konsole we współpracy z inwestorem.

5. Produkcję i wydanie minimum 2 własnych średniobudżetowych gier na PC i konsole, w tym zapowiedzianego Birding Simulator.

6. Rozbudowę kompetencji marketingowych spółki w celu maksymalizacji przychodów ze sprzedaży gier na wszystkich platformach sprzedażowych - gier mobilnych, na PC i konsole" - czytamy w komunikacie.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)