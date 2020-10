Nowa sytuacja, to dobry moment na odejście od nierzadko anachronicznych poglądów i wybór nowych rozwiązań. Przyjrzyjmy się popularnym opiniom dotyczącym zalet i wad różnych rodzajów urządzeń drukujących i sprawdźmy na ile odpowiadają rzeczywistości.

Mit pierwszy: laser oferuje niższe koszty wydruków

Uważa się, że drukarki laserowe zapewniają najtańszy druk dużej ilości dokumentów. Tak było jeszcze dekadę temu, ale dzięki rozwojowi technologii druku współczesne piezoelektryczne drukarki atramentowe są zdecydowanie tańsze w eksploatacji od porównywalnych urządzeń laserowych. Niezależne badania (np. instytutu BLI) niezbicie pokazują, że atramentowe drukarki firmy Epson potrafią w tej samej cenie wydrukować nawet 4,5 raza więcej stron w porównaniu do kolorowych drukarek laserowych i kopiarek. Zastosowany przez Epsona innowacyjny system pojemnych zasobników na atrament zastępujących kartridże pozwala znacząco obniżyć koszty. Dodatkowo porównując z drukarkami laserowymi, urządzenia atramentowe Epson zużywają nawet o 95% mniej energii, generują znacznie mniej odpadów, a dodatkowo są bardziej ciche.

Mit drugi: Laser to szybkość, jakość, trwałość

W drukarkach laserowych przed rozpoczęciem pracy – niezależnie od tego czy drukujemy jedną czy kilkadziesiąt stron, podzespoły muszą rozgrzać się do temperatury ok. 200 stopni, co pochłania duże ilości energii i czasu. Wszyscy to znamy. Naciskasz „drukuj” i....czekasz. Technologia druku atramentowego pozwala uzyskać efekt praktycznie od razu – gotowy wydruk w kolorze otrzymujemy poniżej 5 sekund. I jest to wydruk najwyższej jakości! Wszystkie modele biznesowe firmy Epson pracują na tuszach DuraBrite, które cechuje najwyższą jakość i ostrość obrazu. Ten rodzaj atramentu ma wysoką odporność na ścieranie, nie rozmazuje się, nie blaknie na słońcu (odporność na promieniowanie UV). Za tym idzie też trwałość – nawet do 200 lat. Technologia laserowa nie może się z tym równać. Tak wydrukowane dokumenty spełniają wszystkie normy wieloletniej archiwizacji.

Mit trzeci: Atramentówki są podatne na awarie

Autorska technologia piezoelektryczna opracowana przez Epsona stosowana w drukarkach atramentowych to druk bez podgrzewania – drukujemy „na zimno”, a co za tym idzie bardziej bezawaryjnie. Należy pamiętać, że elementy które pracują w niższej temperaturze mają dużo większą wytrzymałość i mniej się zużywają. To z kolei pozwala realnie ograniczyć czas przestojów i skrócić o 2/3 czas poświęcany na interwencje w porównaniu do drukarek laserowych. W nowoczesnych urządzeniach drukujących, w technologii atramentowej Epsona, serwis użytkownika sprowadza się do intuicyjnej wymiany pojemników z atramentem co zajmuje dosłownie kilkanaście sekund i poradzi sobie z tym każdy pracownik bez angażowania informatyka i dokładania papieru. Dodatkowo wszystkie urządzenia z serii WorkForce Pro firmy Epson pozbawione są szybko zużywających się części wymagających częstych wymian, więc ich eksploatacja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Mit czwarty: Każda drukarka ma podobny wpływ na środowisko

Biorąc pod uwagę ilość zużytych materiałów eksploatacyjnych drukarki atramentowe generują znacznie mniej odpadów w porównaniu z laserówkami. Wspomniana wcześniej technologia pracy „na chłodno” zmniejsza zużycie energii o ponad 95% w stosunku do laserówek. Zalety druku atramentowego przekładają się na wyraźnie niższe rachunki za prąd, ale przede wszystkim na mniejsze zanieczyszczenie świata który nas otacza. To nie tylko zużycie energii w samym procesie druku, ale także oszczędność czasu i emisji związanej z dostawą materiałów eksploatacyjnych, ich opakowaniami etc. – słowem radykalnie mniejszy ślad węglowy na każdym etapie działania. mniej pojemników, mniej dostaw materiałów eksploatacyjnych. Wybór atramentówek od Epson to nie tylko oszczędność, ale wybór zielonych technologii, który jest dowodem na prawdziwe zaangażowanie CSR.

Mit piąty: Biznesowe drukarki to duża, ryzykowna inwestycja

Niekoniecznie… Najnowsza oferta firmy Epson pozwala wyposażyć biuro w nowoczesne urządzenia wielofunkcyjne bez konieczności ponoszenia dużych kosztów zakupu. W modelu usługowym dla biznesu proponowanym firmom przez Epsona otrzymujemy dostęp do najnowocześniejszych urządzeń za stałą miesięczną opłatę – dodajmy niezbyt wygórowaną. Model WorkForce Pro WF-C579RDTWF możemy mieć już od 49 zł miesięcznie – w tej cenie dostajemy szybką biznesową drukarkę A4 z podajnikiem, skanerem i prędkością druku do 25 str/min. Za cenę 99 zł miesięcznie otrzymamy kombajn WF-C879RDTWFC – urządzenie, które oferuje bardzo dużą wydajność wydruków kolorowych i czarno białych i pełną gamę funkcji przydatnych w codziennej pracy z dokumentami jak np. jednoprzebiegowy, dwustronny i bardzo szybki (50 ipm z ADF 200 dpi) skaner. Prowadząc firmę w której dokumenty drukowane są w naprawdę dużych nakładach warto docenić model WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW. To urządzenie wielofunkcyjne pozwalające drukować do 60 str./min/ w formacie A3 z rekordową wydajnością zasobników z atramentem. Kwota zakupu takiego urządzenia byłaby dość wysoka, ale miesięczny abonament w cenie od 199 zł zupełnie zmienia perspektywę. Wszystkie urządzenia współpracują też ze zdalnymi systemami kontroli druku i zarządzania obiegiem dokumentów.

Do tych kosztów dzierżawy sprzętu należy doliczyć groszowe opłaty za stronę, uzgadniane indywidualnie, zależnie od potrzeb użytkownika.

Więcej informacji: krzysztof.janiec@epson.pl