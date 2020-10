"Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację od swojej spółki zależnej Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone, iż zgodnie z jej szacunkami sprzedaż gry 'Blair Witch' w wersji VR osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji i marketingu gry" - czytamy w komunikacie.



Gra "Blair Witch" w wersji na platformy VR Oculus Quest 1 i Oculus Quest 2 zadebiutowała 29 października br. Cena gry w Oculus Store to 29,99 euro/USD.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)