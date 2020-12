Preferencje Polaków – osobiste przestrzenie biurowe

Ze względu na ograniczenia w podróżach międzynarodowych podczas pandemii, turystyka krajowa w Polsce kwitnie. Szczególnie ta, związana z wynajmem mieszkań i biur. W roku 2021 Polacy będą nadal poszukiwać długoterminowych „osobistych” powierzchni biurowych, z których będą mogli wykonywać swoje służbowe obowiązki. Warto podkreślić, że przez trend pracy zdalnej młodzi ludzie coraz częściej rozważają chęć wyprowadzki do innego miasta. Co ciekawe, z powodu pandemii i obowiązujących restrykcji sanitarnych dużą popularnością wśród miejsc do „relokacji” cieszą się mniejsze skupiska ludzi, w tym wsie.

Nowa odsłona pracy na odległość

W starej rzeczywistości, którą jeszcze wszyscy pamiętamy, zagraniczne podróże w celach biznesowych były na porządku dziennym. COVID-19 zmienił jednak wszystko. Od początku pandemii przedstawiciele firm ograniczyli spotkania do granic regionalnych lub narodowych, a branża turystyczna ma się coraz gorzej. Koronawirus sprawił, że nacisk kładziony jest na "efekt współpracy", a nie na "fizyczne spotkania". Niemal każda firma korzysta obecnie z jednej z wielu dostępnych na rynku form komunikacji zunifikowanej (UC). Warto nadmienić, że nawet osobom, które na początku wiosny pierwszy raz spotkały się z tą technologią, udało się już opanować formę pracy zdalnej. Nie można zaprzeczyć, że zapanował „boom” na usługi wideo, audio oraz oprogramowanie do komunikacji. „Boom”, który będzie trwał również w przyszłym roku, bo warto podkreślić, że nawet jeśli uda nam się wrócić do normalności, którą znamy sprzed pandemii, podróże służbowe nie będą wyglądać tak, jak wcześniej. Nowy tryb pracy sprawi, że zarządzający zaczną poważniej patrzeć na generowany licznymi delegacjami ślad węglowy, a wielu będzie również wcielać w życie zalecenia naukowców, wizjonerów i aktywistów, w tym Grety Thunberg, którzy tuż przed przełomem dekady zwracali uwagę na nasz negatywny wpływ na środowisko.

Wskrzeszenie prosumenta

W przyszłym roku cienka granica między „konsumentem” a „prosumentem” będzie się nadal zacierać. Coraz częstsze stosowanie nowych technologii w życiu osobistym oraz zawodowym będzie skutkowało rosnącym zapotrzebowaniem na spersonalizowane urządzenia – dostosowane do preferencji użytkowników pod kątem komfortu, cech i estetyki. Indywidualizacja technologii sprawi, że konsument będzie usatysfakcjonowany, a branża będzie mogła wprowadzać dalsze innowacje. Urządzenia UC i oprogramowanie staną się jeszcze łatwiejsze w użyciu, a zestawy do pracy z domu będą nie tylko innowacyjnym centrum zarządzania, lecz także elementem dekoracyjnym mieszkania. Nie oznacza to jednak, że odejdziemy od tworzenia bezpiecznej technologii dla przedsiębiorstw. Zestawy typu work-from-home staną się technologią klasy korporacyjnej, co sprawi, że będą mogły również być wykorzystywane w biurach, tak gdzie pracują grupy osób. To spowoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na indywidualizację. Więcej urządzeń będzie się ze sobą komunikować, a oprogramowanie/aplikacje będą tworzone z myślą o kompatybilności międzybranżowej. Dostawcy technologii, którzy nie będą w stanie dostosować swoich strategii do trendów prosumenckich, z czasem znikną z rynku. Ludzie będą dalej pracować zarówno w domu, jak i w biurze – dlatego właśnie ciągłość biznesowa i indywidualne preferencje będą ważnym aspektem podczas podejmowania decyzji o zakupie rozwiązań technologicznych do firmy.

Praca hybrydowa zostanie z nami na dłużej

Jednym z najważniejszych czynników wspierających kreatywność w pracy są spotkania z innymi. W czasie ostatnich miesięcy utrzymywanie relacji w zespołach zostało wystawione na próbę, ponieważ każdy, kto mógł pracować w domu, został o to poproszony, gdy tylko uderzyły w nas ograniczenia związane z COVID-19. Z biur korzystano tylko wtedy, gdy było to niezbędne, a pracodawcy, zgodnie z restrykcjami sanitarnymi, musieli przenosić pracowników do oddzielnych przestrzeni, „oddalając” ich od innych. Praca hybrydowa wyrównała szanse – kiedy wszyscy są od siebie oddaleni (w większości przypadków), wszyscy są sobie równi – a ocena pracownika oparta na jego wynikach, a nie relacjach, została nieumyślnie przetestowana w skali globalnej.

Rozwija się rynek pozyskiwania talentów na zewnątrz – odległość nie jest istotna dla technologii UC, która nas łączy. W przyszłym roku to ludzie staną się największym atutem każdego biznesu, decydującym o jego przewadze konkurencyjnej. Wysiłek działów kadr każdej organizacji włożony w budowanie kultury pracowniczej w 2020 roku otwiera drogę dla przyszłości pracy. Nie ma wątpliwości, że w 2021 nadal będziemy obserwować rozkwit pracy hybrydowej – elastyczność dotycząca miejsca pracy, jak i kultury organizacji będzie rosnąć w siłę.

Autor: Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w firmie Poly