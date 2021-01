W 2020 roku spośród kanałów grupy Kino Polska TV największe wzrosty udziału w rynku oglądalności zanotowały Kino Polska Muzyka (+50% r/r) i Kino Polska (+36% r/r). Dalej uplasowały się: naziemna Stopklatka, która ma największy udział w rynku wśród stacji nadawcy (+13,5% r/r), Kino TV (+13,3% r/r) oraz kanał naziemny Zoom TV (+7,5% r/r).



"Pod względem oglądalności 2020 rok był dla nas bardzo udany. Wzmocniliśmy jakość oferty programowej, wyemitowaliśmy sporo atrakcyjnych premier, zrealizowaliśmy największą od lat kampanię reklamową kanału Kino Polska, za którą wyróżniono nas w konkursie niezależnej kreacji Kreatura. Ponadto w 2020 roku widzowie bardziej zwrócili uwagę na mniejsze kanały tematyczne i dużo chętniej oglądali filmy oraz seriale" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.



Kanały grupy Kino Polska TV zanotowały znaczące wzrosty średniego czasu oglądania (ATS, All 16-49, live). Rekordzistą jest tu kanał Kino Polska Muzyka, który wydłużył czas oglądania aż o 91,8% r/r. Dalej pod względem wzrostu wskaźnika ATS znalazły się: Kino Polska (+28,7% r/r), Stopklatka (+15,9% r/r), Zoom TV (+10,6% r/r) i Kino TV (+5,0% r/r), podano także.



"Tak dobre wskaźniki ATS naszych kanałów są bardzo pozytywnym sygnałem dla reklamodawców, bo oznaczają one, że widzowie coraz chętniej nas oglądają. Po lekkim spowolnieniu na początku pandemii, w czwartym kwartale 2020 notowaliśmy już pełne obłożenie reklamowe" - dodał Kisielewski.



W 2020 roku w kanałach grupy Kino Polska TV premiery miały m.in. seriale "Maleńkie morderstwa", "Gliniarze z Chicago", "Zabójcze umysły" (Zoom TV), "Hudson i Rex" (Stopklatka) i "Bibliotekarze" (Kino TV), a także polski hity filmowe, takie jak "Kiler" czy "Kiler-ów 2-óch" (Kino Polska).



Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.



