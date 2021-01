Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Sąd zarejestrował połączenie i zmianę nazwy HubStyle na 3R Games, podała spółka. Tym samym na warszawskiej giełdzie pojawiła się nowa spółka gamingowa z Grupy PlayWay. Spółka łączy kompetencje studia deweloperskiego z ponad 10-letnim doświadczeniem w produkcjach VR/AR oraz produkcję i kompetencje wydawnicze Grupy PlayWay. 3R Games będzie koncentrować się na produkcji, portowaniu i optymalizacji gier pod VR, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Oculus. Spółka będzie przygotowywać zarówno VR-owe wersje gier z portfolio Grupy PlayWay, jak i autorskie produkcje na platformy VR, podano. "Rejestracja połączenia spółek to zakończenie procesu, który rozpoczęliśmy kilka tygodni temu. Teraz już formalnie jesteśmy producentem gier VR i należymy do Grupy PlayWay. Chociaż jako spółka rozpoczynamy dopiero działalność na rynku VR, to zespół deweloperów 3R Studio, którzy przejęliśmy, ma ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji produkcji VR/AR" - powiedział prezes 3R Games Wojciech Czernecki, cytowany w komunikacie. Pierwszą produkcją 3R Games będzie gra "Thief Simulator" w wersji VR na Oculus Quest 2. Gra miała premierę na platformie Steam w listopadzie 2018 r. Do tej pory gra "Thief Simulator" sprzedała się w liczbie około 1 mln sztuk, głównie na platformie Nintendo Switch oraz Steam. W 2020 r. zadebiutowała wersja VR gry na platformy Valve oraz VIVE. "Obecność w Grupie PlayWay daje nam dużo możliwości. Poza dostępem do know-how i kompetencji w zakresie wydawania gier mamy też dostęp do portfolio tytułów tworzonych przez spółki z grupy. To również dostęp do kompetencji produkcyjnych na inne platformy, dzięki czemu możemy tworzyć autorskie produkcje w technologii VR, a później zwiększać ich potencjał monetyzacji poprzez reprodukcje na inne platformy" - dodał Czernecki. Oculus Quest 2 miał swoją premierę w październiku 2020 r. Sprzedaż w ramach zamówień przedpremierowych 5-krotnie przekroczyła sprzedaż przedpremierową pierwszych okularów Oculus Quest. Szacunki firmy SuperData mówią o sprzedaży 3 mln egzemplarzy Oculus Quest 2 w 2021 r. Platformę wyróżnia dokładna kontrola jakości publikowanych produkcji, a dzięki systematycznemu spadkowi cen gogli rośnie także ich dostępność, podkreślono. "Platforma Oculus będzie najważniejszym dla nas kanałem dystrybucji. W ostatnich tygodniach dynamicznie zyskuje na popularności dzięki sukcesowi okularów Oculus Quest 2, które szturmem zdobywają rynek. To w połączeniu z wciąż niewielką konkurencją wydawców daje dużą szansę na sukces dla 3R Games. W I kwartale 2021 r. podamy datę premiery pierwszej produkcji, czyli gry 'Thief Simulator' właśnie na urządzenia Oculus Quest 2, a później informacje o kolejnych produkcjach" - podsumował prezes. 3R Games to producent gier i aplikacji w technologii VR (virtual reality) oraz AR (augmented reality) z Grupy PlayWay. Spółka powstała z połączenia notowanej na warszawskiej giełdzie HubStyle z poznańskim studiem deweloperskim 3R Studio Mobile. Zespół ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu projektów VR/AR. Strategią spółki jest produkcja gier VR ze szczególnym uwzględnieniem platformy Oculus. Spółka zamierza zarówno portować gry z portfolio PlayWay, jak i przygotowywać własne produkcje. (ISBnews)