Booksy - najpopularniejsza na świecie aplikacja mobilna do rezerwacji wizyt online w salonach urody i kolejny polski kandydat do tytułu jednorożca ogłasza zamknięcie kolejnej rundy finansowania w kwocie 70 mln dolarów. Łącznie Booksy pozyskało już blisko 120 milionów dolarów. To rekord wśród polskich startupów, na tym etapie rozwoju i największy w historii spółki zastrzyk pieniędzy od międzynarodowych inwestorów. Rundę wsparły Cat Rock Capital i Sprints Capital, które dotąd zainwestowały m.in. w Revolut, Vinted, Takeaway i Pyszne.pl. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszą globalną ekspansję i wzmocnienie pozycji lidera za granicą - w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz na pozostałych rynkach europejskich. Lider nie wyklucza też przejęć.

„Ta rekordowa inwestycja jest efektem dynamicznych wzrostów z ostatnich lat oraz grudniowej fuzji z Versum. Potencjał naszego dalszego rozwoju określa m.in. wciąż niski stopień digitalizacji salonów urody oraz ogromna popularność samej aplikacji. Tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek hair&beauty wart jest blisko 100 mld dolarów, wciąż mniej niż 5% usług rezerwowanych jest online. Jednocześnie już teraz Booksy jest jedną z najczęściej pobieranych aplikacji w kategorii lifestyle i posiada więcej aktywnych użytkowników niż jakakolwiek inna aplikacja dla branży hair&beauty.” – komentuje Stefan Batory, założyciel Booksy.

Booksy nie zwalnia tempa pomimo pandemii, która spowodowała zamknięcie dużej części branży salonów urody. W ciągu ostatnich 3 lat przychody spółki wzrosły o 1500%, a po fuzji z Versum, w grudniu 2020 roku, firma została liderem na globalnym rynku usług hair&beauty. Obecnie z aplikacji aktywnie korzysta 13 milionów użytkowników na całym świecie.

Poza Polską, gdzie Booksy jest liderem, firma obecna jest w sześciu regionach, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA, Hiszpanii. Wkrótce także w Meksyku. W 2020 roku Booksy rozszerzyło działalność o kolejne kategorie, nawiązując partnerstwa w sektorze finansów m.in. z: Bank BNP Paribas, Alior Bank, Bank Credit Agricole, w branży e-commerce (x-kom) i telekomunikacyjnej (Play). Dzięki temu klienci partnerów biznesowych mogą wygodnie umawiać wizyty online i realizować je bez kolejki w wybranych punktach.

Międzynarodowi inwestorzy przekazali na rozwój firmy rekordową kwotę 120 mln dolarów. Poza liderami obecnej rundy C, spółkę wsparły dotąd: Piton Capital, Manta Ray - fundusz Sebastiana Kulczyka, Enern, Industry Ventures i XG Ventures. Wśród prywatnych inwestorów znaleźli się Zach Coelius (CEO Triggit), Kai Hansen (Członek Zarządu Booksy), Chris Guzowski i Hannes Graah (VP of Growth w Revolut; wcześniej Global Head of New Markets w Spotify), Piotr Jakubowski i Rohan Monga (b. CMO i COO Go-Jek), Przemysław Gacek i Maciej Noga (Pracuj.pl).

Booksy to polski startup założony w 2013 r. z siedzibą w San Francisco, oferujący platformę do rezerwacji wizyt online dla użytkowników i program do rozwijania biznesu dla usługodawców.

W 2020 roku firma połączyła się z Versum, tworząc kompleksowe narzędzie do zarządzania salonami urody, obecne w ponad 100 krajach na całym świecie. W wyniku fuzji obu firm, powstanie największy na świecie marketplace dla branży hair&beauty z którego skorzysta blisko 13 milionów klientów salonów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych oraz SPA.