Na znaczący wzrost wyników w 2020 roku wpływ miała przede wszystkim wyraźnie lepsza sprzedaż kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych głównie na rynkach międzynarodowych, a także wyższe wyniki osiągane przez segment kanały marki Kino Polska oraz kanał Stopklatka, podano.

"Wstępne dane dotyczące przychodów i zysku za 2020 rok wyraźnie pokazują, że obrana przez nas strategia rozwoju daje wymierne rezultaty. Przychody generowane przez kanały FilmBox i kanały tematyczne pochodzą w zdecydowanej większości z długoterminowych umów z operatorami platform kablowych oraz cyfrowych, na których są nadawane. Sprzedaż powiększamy dzięki nowym kontraktom i szerokiej obecności na rynkach międzynarodowych. Wzrost przychodów przy jednoczesnym utrzymywaniu zdecydowanej dyscypliny kosztowej, pomimo okoliczności związanych z pandemią, przekłada się w ostatecznym rozrachunku na rosnącą marżę i zysk netto" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Około dwie trzecie przychodów grupy Kino Polska generowanych jest z dystrybucji telewizyjnej oraz online, zakupu i sprzedaży praw licencyjnych, a także produkcji telewizyjnej i filmowej. Pozostała część przychodów pochodzi ze sprzedaży reklam, podano także.

"Pomimo trudnego 2020 roku zanotowaliśmy wyższą sprzedaż reklam w segmentach kanałów filmowych marki FilmBox, kanały Kino Polska oraz Stopklatka, choć dynamika wzrostu różnie kształtuje się w przypadku poszczególnych kanałów. To dowód na to, że nasza oferta programowa trafia w oczekiwania widzów, co przekłada się na rosnącą oglądalność i zainteresowanie reklamodawców czasem antenowym na tych kanałach" - dodał Kisielewski.

Ze skonsolidowanych danych opublikowanych wstępnie przez Kino Polska TV SA wynika również, że zysk grupy z działalności operacyjnej powiększył się rok do roku o 30,1%, do blisko 34 mln zł, a przychody wzrosły o 5,1% r/r do 211,8 mln zł.

Zaudytowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym grupy 18 marca 2021 r.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)