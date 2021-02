Kredyty brutto klientów detalicznych wzrosły o 11,4% (+8,6% bez efektu kursowego) w skali roku do 67,22 mld zł na koniec IV kw. W skali kwartału wzrost sięgnął 3,2%. Kredyty brutto klientów korporacyjnych spadły o 3,7% (-6,2% bez efektu kursowego) do 46,03 mld zł. W ujęciu kwartalnym spadek wyniósł 4,1%.

Bank podał w prezentacji, że sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2 950 mln zł w IV kw. 2020 r. i była wyższa w skali roku o 36%, a w ujęciu kwartalnym o 39%.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 13,6 mld zł (tj. 3,2 mld CHF), w porównaniu do 13,6 mld zł (tj. 3,5 mld CHF) na koniec 2019 roku. Ponadto wartość portfela pożyczek udzielonych w CHF, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 6,8 mld zł (31 grudnia 2019 roku: 6,3 mld zł), podano także.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych wyniosła 1 716 mln zł w IV kw. , co oznacza spadek o 36% w skali roku i o 6% w ujęciu kwartalnym.

Sprzedaż kredytów korporacyjnych spadła o 6% r/r do 9 703 mln zł, zaś w skali kwartału wzrosła o 17%.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,8% na koniec 2020 r., co oznacza wzrost o 0,3 pkt proc. w skali roku.

Wskaźnik pokrycia rezerwami wyniósł 58,2% na koniec 2020 r. i był niższy o 2,5 pkt proc. w skali roku.

Wartość depozytów klientów ogółem wyniosła 137,7 mld zł na koniec IV kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 18% r/r. Depozyty detaliczne wzrosły o 26,2% r/r do 97,98 mld zł, zaś depozyty korporacyjne wzrosły o 3,1% r/r do 39,14 mld zł na koniec 2020 r.

Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 79,8% na koniec ub.roku i był niższy o 10,5 pkt proc. w skali roku.

Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w IV kwartale 2020 roku, głównie w związku ze spadkiem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2020 roku wyniósł 19,75%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I był równy 16,88%.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r.

