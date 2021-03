Podpisane przez zarząd spółki Mabion i Polski Fundusz Rozwoju porozumienie dotyczy potencjalnej inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł. Celem transakcji jest rozbudowa mocy produkcyjnych spółki w związku ze współpracą Mabion z amerykańską firmą Novavax i potencjalną produkcją szczepionki przeciw COVID-19 będącej w trakcie rejestracji, w skali komercyjnej.

"Epidemia koronawirusa pokazała jak wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego ma silny przemysł biotechnologiczny. Jesteśmy od kilku lat zaangażowani w inwestycje polskich spółek w tym obszarze w ramach programu PFR Life Science. Ważne są obecnie szczególnie te firmy, które teraz mogą dostarczać szczepionki lub leki przeciwko COVID-19. Dlatego PFR będzie finansować produkcje szczepionek firmy Novavax przez firmę Mabion, która jako pierwsza polska firma ma szansę aktywnie włączyć się w proces produkcji szczepionek przeciwko COVID-19" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Potencjalna inwestycja PFR planowana jest dwutorowo. Kwota w wysokości 30 mln zł stanowi element dłużny i powinna trafić do Mabion w postaci oprocentowanej trzyletniej pożyczki lub emisji obligacji, z kolei za kwotę do 10 mln zł PFR planuje objąć akcje emisji serii U spółki. W ramach opracowanej przez Mabion długoterminowej strategii finansowania spółki, prowadzone są działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego oraz kolejne podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W drugim etapie planowana jest emisja akcji serii V w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu z wyłączeniem prawa poboru. Spółka zwołała kolejne NWZ na 22 marca 2021 r. w celu głosowania uchwały w zakresie nowej emisji, wskazano również.

Warunkiem uzyskania finansowania dłużnego w wysokości do 30 mln zł jest m.in. podpisanie przez Mabion z Novavax umowy na komercyjną produkcję kandydata na szczepionkę: NVX-CoV2373.

"Cieszymy się, że państwo polskie zdecydowało się wesprzeć starania naszej spółki w walce z globalną pandemią. Liczymy, że sprawny transfer technologii i pomyślne przeprowadzenie serii testowych otworzą nam drogę do seryjnej produkcji kandydata na szczepionkę firmy Novovax przeciw COVID-19" - powiedział członek rady nadzorczej delegowany do wykonywania czynności członka zarządu Mabionu Adam Pietruszkiewicz.

Mabion zawarł z Novavax umowę ramową 3 marca 2021 roku. Na jej podstawie w I połowie tego roku spółka dokona transferu technologii do swojego zakładu, a następnie wyprodukuje serie techniczne substancji czynnej będącej głównym składnikiem szczepionki. Po pozytywnym zakończeniu testów i uzyskaniu przez Novavax zezwoleń na dopuszczenie do obrotu NVX-CoV2373 Mabion i Novavax podejmą rozmowy w sprawie umów i potencjalnych zamówień na produkcję w skali komercyjnej.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

