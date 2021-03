Na II kwartał 2021 r. planowane są:

* gra "Ghostrunner" (developer: One More Level) na platformie Amazon Luna,

* dodatek " Tools Up!" DLC #1 (developer: The Knights of Unity) na platformach: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch,

* dodatek "Ghostrunner DLC #2" (developer: One More Level) na platformach: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch,

* nieogłoszony projekt na platformie PC,

* gra " Of Bird and Cage" (Capricia Productions) na platformach: PC (20 maja; pozostałe platformy - bez daty dziennej), PS4, Xbox One, Nintendo Switch,

* dodatek " Tools Up!" DLC #2 (developer: The Knights of Unity) na platformach: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch,

* gra "Chernobylite" (developer: The Farm 51) na platformach: PC,PS4, Xbox One, wymieniono w harmonogramie.

"Zarząd spółki podkreśla, że ostateczna data premiery każdej gry uzależniona jest od terminowej realizacji planu produkcji - zgodnej z harmonogramem ustalonym w umowie wydawniczej oraz od zakończonego procesu certyfikacji gry przez poszczególne sklepy" - czytamy w komunikacie.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)