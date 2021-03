Natalia Brzezinski to córka polskich emigrantów z Chicago i synowa doradcy Jimmiego Cartera i Baracka Obamy, prof. Zbigniewa Brzezińskiego. Nasza bohaterka bardzo sprawnie porusza się w świecie dyplomacji, jest także bardzo skuteczną specjalistką od komunikacji (pracowała m. in. w biurze prasowym Johna Kerry’ego, byłego senatora i sekretarza stanu za czasów prezydentury Baracka Obamy).

Świat wielkiego biznesu i amerykańskiej polityki to zdecydowanie jej świat.

Jak sama mówi, ma niemal obsesję na punkcie równouprawnienia i zapewniania kobietom możliwości współtworzenia otaczającej nas rzeczywistości. Do tego nie boi się wyzwań, których unikają inni.

„Uwielbiam wyzwania i zmiany. Lubię ryzyko i nie boję się realizacji nawet szalonych pomysłów. Uwielbiam próbować nowych rzeczy i rozwiązywać problemy, bez względu na to, jak trudne i złożone by nie były” - mówi sama o sobie Brzezinski.

Pasja, skupienie i determinacja to trzy najważniejsze cechy Natalii, które umożliwiają jej realizowanie ambitnych przedsięwzięć biznesowych.

Brzezinski w młodości była m.in. profesjonalną łyżwiarką figurową, publikowała na łamach Huffington Post, promowała również marki modowe. Postrzegana jest jako osoba nadzwyczajnie energiczna i skuteczna we wdrażaniu rozmaitych projektów biznesowych. Teraz mierzy się z nowym wyzwaniem: ma pomóc wprowadzić szwedzki start-up - Klarnę - na czołowe miejsce na amerykańskiej scenie finansowej.

Natalia Brzezinski wystąpi podczas Impact’21 edycja wiosna.

A czym właściwie jest Klarna?

Firmę Klarna założył Sebastian Siemiątkowski, Polak z pochodzenia, który wychował się w Szwecji. To obecnie jeden z najlepiej wycenianych start-upów finansowych w Europie. Wartość Klarny jest oceniana na 5,5 miliarda dolarów. To firma dostarczająca technologie finansowe. Zakres jej działalności zależy od kraju. W Polsce jest on na razie ograniczony do pośredniczenia w płatnościach internetowych, co nie ma dużego wpływu na doświadczenie konsumenta. Sklepy mogą wybrać firmę jako dostarczyciela usługi natychmiastowych przelewów, przy których klient jest przenoszony na stronę swojego banku, żeby zalogować się i potwierdzić płatność.

Jednak usługi Klarny w innych krajach są dużo szersze i skierowane bezpośrednio do konsumentów. Aplikacja dostępna w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy USA pozwala na odroczenie płatności za zakupy internetowe lub podzielenie ich na kilka rat.

Czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

Od początku swojego istnienia Fundacja Impact organizuje przedsięwzięcia, które są fenomenem polskiego rynku konferencyjnego: tradycyjna formuła długich debat panelowych została zastąpiona krótkimi, dynamicznymi wystąpieniami. Impact zmienił także podejście do formuły okrągłych stołów, które na Impakcie trwają krócej niż zazwyczaj, a podczas nich dyskutowane są bardzo konkretne tematy w wąskim, zamkniętym gronie. Zespół Impact stawia również na popularnych speakerów z zagranicy i nieustannie szuka nowych inspiracji technologicznych.

Kongresy Fundacji Impact to nie tylko miejsca rozwoju innowacji i nowego biznesu, ale też wysokiej rangi wydarzeń gospodarczo-polityczne. Na naszych wydarzeniach ogłoszono m.in.: uruchomienie programu Start in Poland, czy GovTech Polska oraz rozpoczęcia działalności Funduszu Tauron CVC – wspólnie z NCBR i PFR czy premiery Krajowego Planu Odbudowy.