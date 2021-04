Gavin to urodzony „fintechowiec”, który od wielu lat opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania finansami i dobrze wie, jak odnieść sukces w budowaniu biznesu od podstaw. Jak sam mawia, „bycie przedsiębiorcą oznacza przystosowanie się do zmian i wykorzystywanie okazji.”

Sportowa przeszłość naszego bohatera – ma za sobą epizody w boksie i rugby – wykształciła w nim cechy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie – determinację, konsekwencję, upór, odporność na piętrzące się przeciwności. Egzemplifikacją jego menadżerskich zdolności jest Money Dashboard, jeden z największych obecnie dostawców usług zarządzania finansami w Wielkiej Brytanii, który to został założony właśnie przez Littlejohna, pełniącego funkcję prezesa do 2015 roku.

Obecnie, jako CEO Financial Data and Technology Association, Littlejohn przewodzi ruchowi na rzecz propagowania otwartej bankowości oraz promowania wspólnych standardów technicznych i spójnych modeli odpowiedzialności w sektorze finansowym.

Otwarte finanse to zdaniem Littlejohna “największa i najważniejsza innowacja w sektorze usług finansowych od zarania internetu”.

Gavin Littlejohn zasiada również w komitecie sterującym otwartej bankowości w Wielkiej Brytanii. Jak sam przyznaje, całe środowisko bankowe wymaga, by produkty i usługi finansowe oferowane cyfrowo, były sprzedawane zgodnie z przepisami. Jak dodał, otwarta bankowość i otwarte finanse to ogromna szansa dla banków, które dzięki tym rozwiązaniom będą mogły zaoferować klientom lepszą obsługę.

– Obecnie – z punktu widzenia klientów – cierpią oni na stosunkowo niewielki dostęp do doradztwa finansowego. Wszelkie aplikacje, które pomagają klientom w rozwiązywaniu ich problemów, są tak inteligentne, jak dane, które w nich umieszczasz – tak więc otwarta bankowość pozwala klientowi zobaczyć prawdziwy obraz swojego finansowego “ja” – tłumaczył Littlejohn.

Otwarta bankowość to jeden z wiodących tematów, który zagości na majowej scenie Impact’21. Gavin Littlejohn wystąpi na niej już 12 maja!

