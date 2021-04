Zysk operacyjny wyniósł 22,1 mln zł wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 30,16 mln zł wobec 9,61 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 409,46 mln zł w 2020 r. wobec 311,21 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 r. nasze przychody wyniosły 409,5 mln zł, co oznacza wzrost o 32% r/r. Mimo rosnącej skali działalności utrzymaliśmy stabilną marżę brutto na poziomie 41,6%. Imponująco, bo ponad 3-krotnie, zwiększyliśmy naszą EBITDA do 30,2 mln zł, realizując jeden z założonych celów na 2020 czyli ugruntowanie rentowności spółki. Cieszy nas również fakt dużej efektywności działania, którą widzimy m.in. po spadku kosztów logistycznych do 15,3% oraz nakładów na marketing w odniesieniu do sprzedaży do poziomu 12%" - napisał prezes Krzysztof Bajołek w liście do akcjonariuszy.

"W minionym roku realizowaliśmy strategię poszerzania oferty produktowej o marki premium oraz ze średniej półki cenowej. Warto wyróżnić m.in. takie brandy jak: Max Mara Leisure, Elisabetta Franchi czy Stella McCartney. Zwiększyliśmy dzięki temu strukturę sprzedaży marek premium w naszej ofercie z 41% do 47%. Jest to dla nas oczywiście ważne, gdyż produkty droższych marek naturalnie podwyższają średnią wartość koszyka i pozwalają generować relatywnie wyższe marże. Proces pozyskiwania do współpracy nowych marek i powiększania szerokości oferty kontynuujemy również w 2021 r." - napisał także prezes.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)

