Bernard Foing był głównym naukowcem w projekcie SMART-1, czyli pierwszej europejskiej misji na Księżyc. Dziś zajmuje się głównie astrobiologią i możliwością zamieszkania na planetach poza Ziemią, a także planetologią (interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem budowy i ewolucji ciał niebieskich).

Misje kosmiczne, obserwacje teleskopowe, ale także badania laboratoryjne, symulacje czy wykorzystanie robotów - to metody, z których Foing na co dzień korzysta w swojej pracy.

Zdaniem Foinga realną perspektywą na przyszłość jest stworzenie europejskiej kolonii księżycowej do 2050 roku. W 2017 roku przyznał, iż w ciągu kilkunastu lat na Księżycu może powstać początkowa osada licząca od sześciu do dziesięciu pionierów – naukowców, techników i inżynierów. Jego zdaniem, z czasem mogłaby się ona rozrosnąć nawet do 100 osób.

Misja na Marsa

Bernard Foing jest też ambasadorem Inicjatywy „Moon Village” Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli międzynarodowej organizacji krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Jej ideą jest stworzenie międzynarodowego środowiska, w którym rozwijać się ma zarówno współpraca naukowa, jak i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej.

Ponadto Foing angażuje się także w badania dotyczące Czerwonej Planety w ramach misji eksploracji kosmosu Mars Express. Zajmuje się tam badaniem materii organicznej oraz wykorzystaniem kamery stereo do wykonywania kolorowych trójwymiarowych obrazów powierzchni tej planety. W przyszłości może być ona pomocna w identyfikacji potencjalnych miejsc lądowania na Marsie.

Bernard Foing jest głównym specjalistą Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest dyrektorem wykonawczym International Lunar Exploration Working Group (ILEWG). ILEWG to publiczne forum sponsorowane przez światowe agencje kosmiczne, zajmującego się eksploracją Księżyca. Foing zasiada też w komitetach wielu organizacji zajmujących się kosmosem i astronautyką, takich jak Międzynarodowa Federacja Astronautyczna, Komitet do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej czy Międzynarodowa Akademia Astronautyki.

Aktualnie współpracuje jako pracownik badawczy z dwoma ośrodkami naukowymi – Wolnym Uniwersytetem w Amsterdamie oraz Florida Institute of Technology.

Czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

Od początku swojego istnienia Impact organizuje przedsięwzięcia, które są fenomenem polskiego rynku konferencyjnego: tradycyjna formuła długich debat panelowych została zastąpiona krótkimi, dynamicznymi wystąpieniami, a agenda imponowała liczbą zagranicznych gości.

Przez 5 lat istnienia Impact zdążył wyrobić sobie renomę wysokiej rangi wydarzenia gospodarczo-politycznego. W tym roku zespół poszedł o krok dalej i wiosenna konferencja będzie wzbogacona m.in. o specjalną ścieżkę dedykowaną technologii blockchain, a także ścieżki Art, Sport oraz Women Empowerment, traktującą o sytuacji kobiet na rynku pracy i w mediach.

Podczas tego wydarzenia wystąpią wysokiej rangi speakerzy z zagranicy tacy jak Sir Leszek Borysiewicz z Cancer Research UK, David Liebers, wirusolog z Ellis Medicine, Sheila Warren ze Światowego Forum Ekonomicznego, Giles Dickson, prezes europejskiego zrzeszenia branży wiatrowej WindEurope czy Natalia Brzeziński, head of strategy w Klarnie. Dodatkowo w ścieżce art wystąpi jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia Łukasz Patelczyk, a w ścieżce sport znana wszystkim Anna Lewandowska.