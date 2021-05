"Już w maju pierwszym efektem współpracy Zortrax i Skriware będzie wyposażenie szkół w Irlandii w laboratoria SkriLab, w skład których wchodzą m.in. drukarki 3D Zortrax M200 Plus. Kolejnym krokiem jest oferta przygotowana zgodnie z wymaganiami rządowego programu Aktywna Tablica. Program ten daje możliwość dofinansowania 4,5 tys. polskich szkół, dzięki czemu w wielu z nich pojawić może się nowoczesne laboratorium edukacyjne SkriLab, wartość umowy pomiędzy Zortrax i Skriware to ok. 4,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zortrax podkreśla, że podpisał umowę zapowiadaną wcześniej w liście intencyjnym z 17 lutego 2021 roku. Dokument określa m.in. warunki współpracy strategicznej obu firm.

"Na mocy zawartej umowy drukarka 3D Zortrax M200 Plus stanie się nieodłącznym elementem sztandarowego produktu Skriware - czyli laboratorium edukacyjnego SkriLab. Autorskie rozwiązanie Skriware to kompleksowy system edukacyjny, oparty o technologię druku 3D, robotykę, programowanie i narzędzia służące do modelowania przestrzennego. Dzięki Skriware użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych technologii w celu kształcenia najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji zgodnie z metodologią STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics)" - czytamy dalej.

Wartość podpisanego kontraktu na lata 2021-2024 wynosi 4,8 mln zł, jednak w zależności od przebiegu współpracy i jej zasięgu geograficznego kwota może wzrosnąć, podkreślono.

"Od maja 2021 roku drukarka 3D Zortrax M200 Plus będzie elementem rozwiązań dostarczanych przez Skriware do szkół na całym świecie, zaczynając od Irlandii. Równie istotnym projektem dla obu spółek będzie wspólne wyposażenie polskich szkół w nowoczesne laboratoria. Z myślą o nich oferta Skriware została dostosowana do rządowego programu 'Aktywna Tablica 2020-2024" r., który może w dużym stopniu zapewnić fundusze na zakup SkriLabów nawet w kilku tysiącach polskich szkół" - napisano także w materiale.

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

