"Nasza strategia 'buduj i kupuj' pozostaje bez zmian. Mówiłem wcześniej po rocznych wynikach, że w tym lejku dotyczącym 'kupuj' jest tych projektów 5, czyli potencjalnych celów. Teraz mamy ich już 3, bo jedną z nich był 'Traffic Puzzle'. Można powiedzieć, że tutaj następuje również zmiana i wszystkie te spółki potrzebują 'fuel'. Jest tutaj duży potencjał rozwoju, aby realizować w sposób uporządkowany, systematyczny strategię 'buduj i kupuj"' - powiedział Gauffin podczas wideokonferencji.

Według niego, jest to możliwe m.in. dzięki temu, że Huuuge jest globalnym zespołem. Na krótkie liście potencjalnych celów do przejęcia Huuuge wymienia obecnie 31 projektów, a na długiej liście 87.

Prezes nie chciał jednak komentować, kiedy może dojść do ewentualnego kolejnego przejęcia na rynku przez Huuuge.

"Jest wiele działań, które są podejmowane, cieszymy się z postępów. Nie tak dawno temu ogłosiliśmy właśnie przejęcie 'Traffic Puzzle'. Patrzymy pozytywnie na przyszłość, ale nie możemy precyzyjnie komentować na obecnym etapie" - dodał prezes.

COO Elad Kushnir powiedział także, że "Traffic Puzzle" pozwala Huuuge na wejście w nową kategorie gier, a nowe narzędzie spółki pod nazwą 'Huuuge Fuel' również wspiera strategię 'buduj i kupuj'.

"Jest to ważne narzędzie, a także czynnik wzrostu na przyszłość. To jest wewnętrzna platforma, abyśmy mogli wykorzystać naszą wiedzę do rozwoju gier. Są 3 kluczowe moduły tej platformy: monetyzacja, analiza i wzrosty. Jest to też baza pozwalająca na budowę gier. [...] Jest to umocnienie naszej przewagi technologicznej w porównaniu do naszej konkurencji. Po drugie, to pozwala skalować nasz biznes w tych trzech kluczowych obszarach biznesu" - dodał Kushnir.

Pod koniec kwietnia Huuuge poinformowało, że jego spółka zależna - Huuuge Global zawarła umowę nabycia gry "Traffic Puzzle" na urządzenia mobilne, wraz z prawami i aktywami związanymi z nią od Picadilla Games, za kwotę 38,9 mln USD. Spółka wyjaśniała wtedy także, że włączenie "Traffic Puzzle" do portfolio pozwoli także na przyspieszenie dywersyfikacji przychodów oraz sprawi, że ta gra szybko stanie się trzecią najpopularniejszą grą po "Huuuge Casino" i "Billionaire Casino".

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,72 mln USD w 2020 r.

