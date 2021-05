"Rok 2020 był dla wszystkich dużym sprawdzianem, z uwagi na pandemię. Wypracowane wyniki, zarówno przez Carbon Studio, jak również przez grupę - w skład której wchodzi powołana na początku ub. roku spółka zależna Iron VR - są dowodem na to, że wyszliśmy z tej sytuacji obronną ręką. Okazało się, że gracze mocno inwestowali w cyfrową rozgrywkę, co wpłynęło na zwiększenie bazy użytkowników VR, a to z kolei pozytywnie przełożyło się na nasz biznes. Jako grupa 2020 rok zamknęliśmy z 63-proc. wzrostem zysku netto, który wyniósł prawie 1,9 mln zł. W raportowanym okresie udało nam się także wypracować wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. Ich wartość wyniosła prawie 2,7 mln zł" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Na wypracowane przez Carbon Studio wyniki wpłynęła przede wszystkim sprzedaż pierwszej gry z serii "The Wizards", a także duże zainteresowanie najnowszą odsłoną projektu z serii pt. "The Wizards - Dark Times", który to tytuł zadebiutował na rynku w czerwcu 2020 r. Obecnie projekt dostępny jest w wersji PC VR, w tym na gogle Oculus Rift, Valve Index oraz HTC Vive. Od 6 maja 2021 r. dostępny jest również na goglach Oculus Quest i Oculus Quest 2. Do tej pory sprzedaż wszystkich gier z serii "The Wizards" przekroczyła 200 tys. kopii, podano także.

Carbon Studio jednocześnie rozwija autorską technologię wykorzystywaną w produkcjach Virtual Reality. W ubiegłym roku studio rozpoczęło prace nad dwoma projektami w ramach programu GameINN. Pierwszy związany był z opracowaniem innowacyjnego systemu do zautomatyzowanego generowania nowych poziomów oraz obiektów 3D dedykowanych do gier VR. Drugi dotyczył opracowania innowacji produktowej opartej na systemie telemetrii w grze. Całkowity koszt obu projektów to ponad 8,3 mln zł. Łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 5,8 mln zł, przypomniano w materiale.

W październiku ub. roku "Dreamo VR" - tytuł z portfolio wydawniczego Carbon Studio - pomyślnie przeszedł proces akceptacji marki Oculus. Efektem czego było zawarcie umowy z firmą Hypnotic Ants na wydanie gry w wersji na sprzęt Oculus Quest.

Najważniejsza tegoroczna premiera Carbon Studio dotyczyć będzie wydania gry osadzonej w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar - Tempestfall". Latem tego roku gra będzie dostępna na głównych platformach PC VR oraz Oculus Quest oraz Oculus Quest 2, zakończono w informacji.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Carbon Studio stworzy grę przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar". Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

(ISBnews)