Tylko z tytułu dopłat od 1994 roku łączna suma środków przekazanych na rozwój polskiego sportu przekroczyła 13,8 miliarda zł. Totalizator Sportowy wspiera również najważniejsze wydarzenia i organizacje sportowe, takie jak: Polska Reprezentacja Olimpijska, piłkarska Ekstraklasa, Tour de Pologne, Polska Liga Koszykówki, Tor Wyścigów Konnych Służewiec i wiele innych, a także szereg inicjatyw o charakterze lokalnym. Firma współpracuje też z wybitnymi sportowcami indywidualnymi. Do ich grona dołączył w ubiegłym roku skialpinista Andrzej Bargiel (Ambasador marki LOTTO), a ostatnio także jako Ambasador Jubileuszu 65-lecia kapitan polskiej reprezentacji w piłce nożnej – Robert Lewandowski – najlepszy piłkarz świata FIFA 2020.

– Celem powołania Totalizatora Sportowego w 1955 roku od początku była odbudowa zniszczonej przez wojnę infrastruktury sportowej w Polsce. Jego udział od 65 lat jest widoczny na tysiącach obiektów w naszym kraju. Staramy się być tam, gdzie tworzy się historia, gdzie Polacy kibicują najlepszym i wszyscy wspólnie przeżywamy wielkie chwile. Dlatego z dumą wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe i kulturalne oraz współpracujemy z wybitnymi postaciami świata sportu – powiedziała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Kampania pod hasłem „Wielkie chwile, wspólne emocje” to nie tylko celebracja 65-lecia Totalizatora Sportowego. To również zachęta do kolejnego wspólnego przeżywania nadchodzących wielkich sportowych wydarzeń: Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

– Wsparcie kibiców podczas każdego meczu to jedno z bardzo ważnych źródeł motywacji każdego piłkarza, a reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej to zaszczyt dla każdego sportowca. Cieszę, że Totalizator Sportowy angażuje się we wspólne kibicowanie. Takie działania są dodatkowym motywatorem dla nas sportowców na boisku i poza nim – powiedział Robert Lewandowski, Ambasador Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

Elementem kampanii była też specjalna akcja przeprowadzona w punktach LOTTO. W kolekturach, których właścicielem jest Totalizator Sportowy, rozdano graczom milion biało-czerwonych flag.

– Największymi mecenasami sportu i kultury w Polsce są nasi gracze LOTTO, bo to dzięki nim z każdej złotówki przekazywanej na zakup gier liczbowych Totalizatora Sportowego przeznaczamy 19 groszy na te dwie ważne dziedziny życia społecznego – dodała Magdalena Kopka-Wojciechowska.

Funkcjonujący w Polsce system dopłat pozwala na przekazanie części kwoty wydanej przez grających w gry i loterie na fundusze celowe, w tym Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Promocji Kultury. W samym 2020 roku Totalizator Sportowy przekazał na ich rachunek ponad 1 miliard zł.