"Akcje spółek zakwalifikowanych do segmentu Lista Alertów notowane są w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego (w każdym dniu sesyjnym), z zastrzeżeniem, że [...] akcje spółek zakwalifikowanych do segmentu Lista Alertów co najmniej po raz szósty z rzędu notowane są w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (w wybranym dniu sesyjnym [...])" - przypomina GPW.

Grupa PBG w restrukturyzacji świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)