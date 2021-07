Zgodnie z informacją ministerstwa obowiązek ewidencjonowania z użyciem kas on-line od 1 lipca 2021 r. obejmuje usługi: budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu.

Jak przypomina BCC, przy wymianie kasy fiskalnej na kasę rejestrującą online przedsiębiorca musi zakupić urządzenie, które posiada potwierdzenie od prezesa Głównego Urzędu Miar. Powinien on także zawrzeć umowę z serwisantem, który posiada wymagane uprawnienia. Niezbędnym narzędziem do funkcjonowania kas online jest bezpieczne oraz stałe łącze z internetem, a także przeprowadzenie procesu instalacji i fiskalizacji.

"Warto również pamiętać, że przedsiębiorcy przysługuje ulga podatkowa na wymianę kasy fiskalnej. Wynosi ona 90 proc. ceny netto zakupu, pod warunkiem, że nie przekracza 700 zł" – mówi dr Jacek Matarewicz, ekspert BCC ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Dodaje, że w przypadku, gdy podatnik kupuje więcej niż jedną kasę fiskalną online, może skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem jednak, że zacznie używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

"Czynny podatnik VAT ulgę na zakup kasy online rozlicza w deklaracji VAT. Bierni podatnicy VAT, którzy chcą skorzystać z ulgi, muszą złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego – wyjaśnia ekspert BCC.

BCC tłumaczy, że kasy online są kolejnym narzędziem w rękach organów skarbowych zapewniającym uszczelnianie podatków i pozwalającym na zdalne wykrycie nieprawidłowości, ograniczanie szarej strefy, a także gromadzenie danych do późniejszych analiz. To urządzenia, które zdalnie i na bieżąco łączą się ze właściwymi organami nadzorczymi. Kasa online rejestruje wszelkie przeglądy oraz dane dotyczące sprzedaży, takie jak: paragony fiskalne, wydruki niefiskalne, raporty dobowe. Informacje te trafiają do Centralnego Repozytorium Kas, którym zarządza Szef KAS. Kasy online

Wdrożenie kas online ustalono etapami. Od stycznia 2020 r. kasy musiały posiadać m.in. warsztaty samochodowe, mechanicy i stacje paliw. Kolejne etapy ewidencjonowania przy użyciu kas online zaplanowano na 1 lipca 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r. W związku z epidemią koronawirusa terminy te zostały przesunięte o pół roku – odpowiednio na 1 stycznia 2021 r. (2. etap) oraz 1 lipca 2021 r. (3. etap).