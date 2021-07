W trakcie środowej sesji na amerykańskich rynkach akcji, podobnie jak przez kilka poprzednich dni, przeważał popyt, ale skala wzrostów na koniec notowań nie była imponująca.

Reklama

Indeks Dow Jones Industrial (DJI) zwyżkował we środę 0,61 proc. do 34 502,51 pkt. S&P 500 zyskał 0,13 proc. i wzrósł do 4297,5 pkt. Dla indeksu była to piąta z rzędu wzrostowa sesja, ale na czterech z nich skala zwyżki nie przekroczyła 0,35 proc. Technologiczny Nasdaq Composite spadł 0,2 proc., kończąc notowania na poziomie 14 503,95 pkt.

W I półroczu 2021 roku indeks S&P 500 zyskał ponad 14 proc., a DJI i Nasdaq wzrosły po ok. 12 proc. DJI ostatni rekord wszech czasów zanotował 4 maja (brakuje do niego wzrostu o niecały 1 proc.), a Nasdaq we wtorek.

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku, w gronie spółek z indeksu DJI, najmocniej wzrosły notowania banku Goldman Sachs, które zyskały ponad 40 proc. oraz American Express i Walgreens Boots Alliance, po wzroście po ok. 30 proc. Chevron, Microsoft i JPMorgan Chase zyskały ponad 20 proc.

Do kupowania akcji inwestorów zachęca postępuje odrodzenie amerykańskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. Choć w ostatnich tygodniach nieco obaw budziła podwyższona inflacja, która może skłonić Rezerwę Federalną do wycofania się z ultrałagodnej polityki monetarnej, to jednak wśród inwestorów dominuje przekonanie, że wycofywanie to będzie długotrwałym procesem, który nie zaszkodzi wzrostowi gospodarczemu.

"Możemy zastanawiać się jakich miar używać, żeby najlepiej uchwycić tempo wzrostu cen, możemy zastanawiać się jak walczyć z inflacją, ale na koniec dnia naprawdę liczy się zaangażowanie Fed w gospodarkę" - powiedział dyrektor ds. inwestycji w Sanctuary Wealth Jeff Kilburg, w wypowiedzi dla telewizji CNBC. Kilburg dodał, że inwestorzy mają obecnie tyle gotówki, że powinno to zapobiec przekształceniu się niewielkich spadków w większą korektę.

W środę uwagę zwrócić spadek kursu akcji Virgin Galactic o 2,5 proc. Rekomendację dla wycenianej na 11 mld dolarów spółki, która ma zabierać turystów w kosmiczne podróże, obniżył Bank of America - z "przeważaj" do "niedoważaj"

Dolar umocnił się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 92,34 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 73,69 USD za baryłkę, po wzroście o 1 proc., a sierpniowe futures na Brent idą w górę o 0,69 proc. do 75,29 USD/b.