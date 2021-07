Urteste dokonało przydziału 95,2 tys. akcji serii C w ofercie publicznej po cenie emisyjnej 100 zł, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty wyniosła 9,52 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 37,9%. Urteste planuje zadebiutować na rynku NewConnect we wrześniu 2021 r.

Reklama Koordynatorem oferty publicznej akcji był DM BOŚ. W transzy małych inwestorów objęto 20 000 szt. akcji. Średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 37,9%. W transzy dużych inwestorów objęto 75 200 szt. akcji, podano. "Pierwsza publiczna oferta akcji Urteste S.A. spotkała się z dużą aprobatą ze strony inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych. Cieszy nas również fakt, że do grona akcjonariuszy Urteste dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne. Pozyskane środki pozwolą nam zrealizować kolejne kroki milowe, które przybliżą nas do komercjalizacji naszej innowacyjnej technologii do wczesnej diagnostyki nowotworów z próbki moczu" - skomentował prezes Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie. 5,5 mln zł pozyskanych z emisji Urteste planuje przeznaczyć na prace badawczo-rozwojowe w projektach raka trzustki i raka prostaty oraz rozwój kolejnych 13 celów diagnostycznych. 2,3 mln zł będzie przeznaczone na ochronę patentową testów, 1,3 mln zł na koszty ogólnego zarządu i koszty public relations, natomiast 1 mln zł będzie przeznaczony na adaptację i wyposażenie nowego laboratorium, przypomniano w materiale. Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. (ISBnews)