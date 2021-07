Reklama

Maszyna nr 13 000 została uruchomiona w Sopocie i jest autonomiczna - posiada panele fotowoltaiczne i działa w oparciu o zasilanie słoneczne. To nowoczesne urządzenie, jakie będzie instalowane w miastach w ramach programu "Green City" - do którego dołączyły już Łódź, Kraków, Kielce, Wałbrzych, Zieloną Górę, a do końca roku program obejmie kilkadziesiąt miast w Polsce, podano.

"Gęsta sieć to więcej niż kilka tysięcy w kraju wielkości Polski, Francji czy Hiszpanii. InPost chce być pierwszym operatorem logistycznym w Europie, który osiągnie taki cel na kilku rynkach równolegle. Uruchamiamy nową fabrykę Paczkomatów i stawiamy na wdrożenia naszych maszyn na dużą skalę w Europie. Polska - to na tle większości państw, które dopiero odkryły niezwykłe doświadczenie odbioru przesyłek w Paczkomatach - rynek dojrzały, zaawansowany i generujący najwyższe obroty. Ale jestem przekonany, że inne kraje, w których rozwijamy sieć InPost, w przewidywalnej perspektywie osiągną podobny poziom. Teraz rozpoczynamy kolejną rewolucję, instalując jako pierwsi w Polsce w pełni autonomiczne maszyny z panelami fotowoltaicznymi" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost realizuje program "Green City", w ramach którego nawiązał współpracę m.in. z miastem Łódź oraz Kraków. Program wspiera rozwój polskich miast zgodnie z ideą „smart city" - przez oferowanie mieszkańcom nowoczesnych usług, rozwój optymalnej i ekologicznej sieci Paczkomatów® oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu, przypomniano.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)