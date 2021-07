Reklama

"Co miesiąc dostrzegamy ożywienie na rynku turystycznym i ma to odzwierciedlenie w generowanych wynikach miesięcznych. Po katastrofalnym 2020 roku śmiało można porównywać wyniki 2021 roku z wyjątkowo udanym 2019, ale tendencje do ożywienia są oczywiste i z miesiąca na miesiąc konsekwentnie zmniejszamy różnicę. W czerwcu do portfolio kierunków wakacyjnych dodaliśmy Bułgarię i Czarnogórę. Wraz z przyspieszeniem sezonu letniego, zwiększamy zaplanowane programy lotów na Litwie i w Estonii. Czerwiec stał się również przełomowym momentem, w którym zaczęliśmy generować więcej przychodów poprzez własne kanały e-commerce niż w 2019 r." - powiedziała prezes Audron Keinyt, cytowana w komunikacie.

W czerwcu kliencie Novsturas odbywali loty z Litwy, Łotwy i Estonii do Turcji, na greckie wyspy, do Bułgarii i Czarnogóry.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)