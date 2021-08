Reklama

"Po pierwszym półroczu zrealizowaliśmy już 44,9 mln zł, czyli 60% prognozy EBITDA skorygowanej na cały 2021 rok, ale mimo to na razie nie będziemy korygować tej prognozy, chcemy jeszcze przyjrzeć się kolejnym miesiącom" - powiedział Sikorski podczas telekonferencji.

Prognoza przewiduje 75,3 mln zł EBITDA skorygowanej w 2021 roku, w porównaniu do 86,5 mln zł osiągniętych w 2020 roku. W trakcie poprzedniego roku spółka kilkakrotnie modyfikowała prognozę w górę i ostatecznie i tak przekroczyła skorygowaną prognozę, która wynosiła 80 mln zł.

Szef Unimotu podkreślił również, że zgodnie z zapowiedziami, przyspieszyło tempo rozwoju sieci stacji paliw Avia.

"Praktycznie co tydzień mamy nowe otwarcia, obecnie w sieci Avia jest 69 stacji działających i 75 na etapie uruchamiania. Liczę na to, że do końca roku osiągniemy 100 stacji, a na pewno będziemy bardzo blisko tej liczby" - dodał.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

