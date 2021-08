Jak zapowiedział PKN Orlen w opublikowanej dokumentacji, w ramach inwestycji planowana jest realizacja kompleksu obiektów o różnorodnym przeznaczeniu, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Nowego Data Center i Nowego Ośrodka Zapasowego, w tym budynków w Płocku i we Włocławku z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Reklama

„Przedmiotem postępowania zakupowego jest realizacja inwestycji Budowa Nowego Data Center (NDC) w Płocku oraz nowego NOZ (Nowy Ośrodek Zapasowy) we Włocławku w formule EPC - Engineering, Procurement, Construction” – oznajmił w ogłoszeniu koncern. Jak podał, postępowanie będzie przebiegało w dwóch turach: w pierwszej, nastąpi preselekcja potencjalnych wykonawców, a w drugiej rozstrzygnie się wybór wykonawcy prac dla umowy EPC.

PKN Orlen wyjaśnił, że Nowe Data Center w Płocku zlokalizowane ma być na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w którym spółka i miasto mają po połowie udziałów. Na działce ok. 6 ha ma powstać kompleks, w skład którego wchodzić będą dwa obiekty połączone podziemnym łącznikiem o długości ok. 50 metrów, w tym pięciokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni ok. 9700 metrów kw. oraz budynek Data Center, jednokondygnacyjny, zamknięty w zewnętrznej klatce Faradaya o powierzchni ok. 3200 metrów kw. Planowana jest też budowa 389 miejsc parkingowych i skweru o powierzchni 1960 metrów kw.

Z kolei Nowy Ośrodek Zapasowy, jak zapowiedział koncern, zlokalizowany będzie na terenie istniejącego bloku gazowo-parowego PKN Orlen we Włocławku, na części działki o powierzchni ok. 12 ha, przy czym wydzielony teren inwestycji obejmie 6,6 tys. metrów kw. W lokalizacji tej ma powstać jednokondygnacyjny budynek Data Center z zewnętrzną klatką Faradaya o powierzchni ok. 1500 metrów kw. oraz parking na 9 miejsc wraz z drogami dojazdowymi.

„Z uwagi na konieczność zapewnienie strategicznego bezpieczeństwa na terenie NDC i NOZ konieczne będzie zastosowanie odpowiednich rozwiązań wielobranżowych w tym: architektonicznych, budowlanych i przeciwpożarowych” - podkreślono w ogłoszeniu.

Jak zaznaczył PKN Orlen w opublikowanej dokumentacji postępowania, analiza ofert, ewentualne wyjaśnienia z oferentami przewidywane są w terminie do 16 września. Zastrzegając sobie prawo do zmiany terminów postępowania, koncern podał, że planowany harmonogram drugiej tury - wyboru wykonawcy - zostanie przedstawiony oferentom zaproszonym do tego etapu. (PAP)

mb/ skr/