Reklama

"Grupa Erbud w drugie półrocze 2021 r. weszła z bardzo stabilnym portfelem zleceń na poziomie ok. 2,85 mld zł. Wartość portfela przypadająca na 2021 to ok. 1,6 mld zł. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość portfela na dzień 30 czerwca 2020 wynosiła 2,35 mld zł, z czego na rok 2020 przypadało 1,05 mld zł" - czytamy w raporcie półrocznym.

W okresie styczeń - sierpień 2021 grupa podpisała kontrakty na wartość ok. 1 861 mln zł. Wartościowo najwięcej podpisała kubatura kraj (1 107 mln zł), następnie segment OZE (402 mln zł), przemysł kraj i zagranica (222 mln zł) i kubatura zagranica (98 mln zł), podano także.

"W II półroczu 2021 r. Grupa Erbud będzie kontynuować działania mające przede wszystkim na celu budowę portfela na lata 2021-2023 realizację strategii w jej nowych aspektach (rozwój budownictwa modułowego oraz realizacja projektów PV i wiatrowych w formule deweloperskiej). Budowanie rentownego portfela zleceń we wszystkich segmentach działalności jest priorytetem w kolejnych okresach" - zapowiedziano.

Na koniec czerwca 2021 r. portfel zleceń w działalności kubaturowej w kraju wynosił 1,6 mld zł wobec 1,1 mld zł na koniec czerwca 2020 r., przy czym na II półrocze 2021 r. przypada 0,8 mld zł. W I półroczu 2021 r. przychody netto grupy z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły 488 751 tys. zł, i były o 17,28% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W czerwcu 2021 r. portfel zamówień zagranicznych wynosił 0,1 mld zł w porównaniu ze 0,2 mld zł w analogicznym okresie roku 2020 r., przy czym na II półrocze 2021 r. przypada 0,08 mld zł. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. działalność zagraniczna przyniosła Grupie Erbud 48,66 mln zł przychodów, tj. o 72,54% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek przychodów jest efektem wysokiej bazy w 2020 r. wynikającej ze sprzedaży projektu developerskiego - osiedle spokojnej starości w Duerren, wyjaśniono.

Na koniec czerwca 2021 r. segment inżynieryjno-drogowy posiadał portfel zamówień o wartości 0,4 mld zł, z czego na rok 2021 przypada 0,15 mld zł. W porównywalnym okresie 2020 portfel w tym segmencie wynosił 0,04 mld zł. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. działalność inżynieryjno-drogowa przyniosła Grupie Erbud 95,6 mln zł przychodów, o ponad 152,77% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (38 mln zł.).

Na koniec półrocza segment OZE posiadał portfel zamówień o wartości 0,55 mld zł, z czego na rok 2021 przypada 0,44 mld zł. W porównywalnym okresie 2020 portfel w tym segmencie wynosił 0,45 mld zł. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021r. działalność w segmencie OZE przyniosła 488 mln zł przychodów, o ponad 245% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (142 mln zł.).

Projekty w branży energetycznej oraz szeroko rozumianym przemyśle są przedmiotem działalności Erbud Industry i jej trzech spółek zależnych: Erbud Industry Centrum, Erbud Erbud Industry Południe oraz Satchwell Sp. z o.o. Na koniec czerwca 2021 r. segment posiadał portfel zamówień o wartości 0,2 mld zł, z czego na rok 2021 przypada 0,1 mld zł. W porównywalnym okresie 2020 portfel w tym segmencie wynosił 0,2 mld zł. W I półroczu 2021 r. przychody segmentu budownictwo i serwis energetyki wyniosły 106,8 mln zł w porównaniu z 85 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 25,61%.

Na koniec czerwca 2021 r. segment budownictwo posiadał portfel zamówień o wartości 0,06 mld zł, z czego na rok 2021 przypada 0,01 mld zł. W porównywalnym okresie 2020 r. portfel w tym segmencie wynosił 0,07 mld zł.W I półroczu 2021 r. przychody segmentu budownictwo i serwis dla przemysłu poza krajem wyniosły 58,8 mln zł co stanowi wzrost o 12,95% w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego (54 mln zł).

Od stycznia 2021 r. w Erbud S.A funkcjonuje nowy Oddział Hydrotechniki z siedzibą w Gdańsku. Jego zadaniem jest stworzenie oraz rozwój nowej działalności w ramach grupy - pozyskanie oraz realizacja projektów hydrotechnicznych, zarówno morskich, jak i śródlądowych. Obecnie prowadzony jest proces ofertowania ( wartość złożonych ofert 45 mln zł) a pierwsze projekty spodziewane są w II półroczu 2021. W dniu 28 czerwca 2021 r. Oddział otrzymał informację o udzieleniu pierwszego zamówienia publicznego "Pętla Żuławska - rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku" - budowa pomostów cumowniczych na wartość 3,3 mln zł. Na koniec czerwca 2021 r. segment posiadał portfel zamówień o wartości 0,003 mld zł, z czego na rok 2021 przypada 0,003 mld zł.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)