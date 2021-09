Reklama

"W I półroczu mieliśmy do zrobienia prawie 1,3 mld zł, w tym mamy 1,6 mld zł plus ok. 100 mln zł IKR, więc wydaje się z tych liczb, że przekroczymy pierwszy raz w historii grupy 3 mld zł, przy dużo lepszej rentowności niż rok temu" - powiedział Grzeszczak podczas konferencji online.

"Jeśli chodzi o przychody, 3 mld zł przyszły rok jest niezagrożony, 3 mld w przyszłym roku wydają się oczywiste" - powiedział także prezes.

W I poł. 2021 r. Grupa Erbud miała 1 290,7 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 1 084,52 mln zł rok wcześniej.

Portfel zamówień Erbudu miał wartość ok. 2,85 mld zł na koniec I półrocza br., z czego ok. 1,6 mld zł przypadało na 2021 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

