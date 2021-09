Badania przeprowadzone przez prof. Mijntje Luckerath-Rovers, z TIAS School for Business and Society w Tilburgu zostały opublikowane w ten weekend. Wynika z nich, że w radach nadzorczych 89 największych holenderskich firm 33,2 proc. członków stanowią kobiety. To o prawie 5 proc. więcej niż w 2020 roku.

W lutym izba niższa parlamentu Holandii przyjęła ustawę, która wprowadza obowiązkowy parytet - co najmniej jedną trzecią członków rad nadzorczych muszą stanowić kobiety.

Female Board Index jest publikowany po raz trzynasty. Jest przygotowywany przez zespół TIAS School for Business and Society w Tilburgu pod kierownictwem prof. Luckerath-Rovers.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)