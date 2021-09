Reklama

"Jutrzejsza premiera 'Green Hell' na PS4 w Japonii została połączona z wydaniem gry w pozostałych państwach regionu - Hong Kongu, Malezji, Singapurze, Korei Południowej, Tajlandii oraz na Tajwanie. Bestsellerowy survival autorstwa Creepy Jar będzie dostępny w azjatyckim PlayStation Store o północy czasu japońskiego (JST)" - czytamy w komunikacie.

"Premiera 'Green Hell' w Azji stanowi uzupełnienie naszych prac w zakresie cyfrowego wydawnictwa na konsoli PlayStation 4. Dobrze oceniamy proces samodzielnej dystrybucji i wierzymy, że wyniki sprzedażowe wciąż będą spełniać nasze oczekiwania. Ponadto, aby dobrze rozpromować premierę 'Green Hell' wśród azjatyckich graczy, zaprezentujemy naszą grę na nadchodzących targach Tokyo Game Show" - powiedział prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

PlayStation 4 należy do najpopularniejszych konsol w Azji, a w samej Japonii liczba sprzedanych egzemplarzy wynosi ponad 9 mln sztuk (łącznie ok. 115 mln na całym świecie). Oznacza to, że grę może czekać po raz kolejny okres wzmożonej popularności, szczególnie po prezentacji "Green Hell" na Tokyo Game Show. Jak wcześniej ogłosił zarząd Creepy Jar, ich bestseller będzie prezentowany w trakcie wyżej wspomnianych targów, a łączny zasięg wydarzenia szacowany jest na kilkanaście do kilkudziesięciu milionów osób, podano w informacji.

"Green Hell" to survival, w którym zadaniem jest przetrwać w amazońskiej dżungli. Środowa premiera gry na terenie Japonii, Hong Kongu, Malezji, Singapuru, Korei Południowej, Tajwanu i Tajlandii stanowi uzupełnienie czerwcowego wydania gry na konsolach PlayStation 4.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W kwietniu 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na który była notowana od sierpnia 2018 r.

