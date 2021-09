Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,83 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,02 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 6,51 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,18 mln zł w porównaniu z 16,92 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2021 r. miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa i ogłaszane przez władze państwowe lockdowny. Mimo tak trudnych, niestandardowych warunków, Grupa IMS wypracowała zysk EBITDA w wysokości 7 291 tys. zł. Istotny wpływ na osiągnięty wynik miało umorzenie dofinansowania otrzymanego przez spółki Grupy IMS w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 w łącznej kwocie 3 225 tys. zł. Co szczególnie istotne dla dalszego rozwoju Grupy IMS, na dzień 30.06.2021r., liczba lokalizacji abonamentowych jest wyższa o ponad 8 tys. w stosunku do końca 2020 roku (7,4 tys. wynika z przejęcia Audio Marketing Sp. z o.o.). Niewątpliwie jest to dobry prognostyk na przyszłość, dotyczący odbudowy przychodów i zysków grupy. Również sytuacja płynnościowa i finansowa całej grupy kapitałowej jest bardzo dobra" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 2,92 mln zł wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)