"W związku z publikacją artykułu 'Pandora Papers: Cypryjskie kombinacje twórcy InPostu' (Gazeta Wyborcza, 3.10.2021 r.) zdumiewa nas sytuacja, w której artykuł czyni firmie zarzuty, opisując jej legalne działania. W pełni legalną częścią prowadzenia międzynarodowych firm jest bowiem korzystanie z infrastruktury prawnej innych państw członkowskich UE. W przypadku Cypru pomaga to skuteczniej chronić inwestycje np. na rynku rosyjskim. Aby zapewnić czytelnikom możliwość dokonania samodzielnej oceny faktów, apelujemy o umożliwienie firmie InPost prezentacji wyczerpujących wyjaśnień wobec zarzutów postawionych w artykule" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Lewiatana, Polską Radę Biznesu, Pracodawców RP, Business Centre Club i Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

"Pragniemy podkreślić, że InPost jest obecnie największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce! Podważenie wiarygodności narodowego czempiona, dające pracę 13 tysiącom osób i wpłacającego do budżetu 113 mln podatku CIT (2020 r.) musi opierać się na twardych dowodach. Zniszczyć wizerunek firmy jest bardzo łatwo, trudniej go odbudować. Dlatego nie ferujmy wyroków, bazując na wycinkowych informacjach" - dodały organizacje.

Prezes Rafał Brzoska w osobnym oświadczeniu podkreślił, że artykuł zawiera nieprawdziwe informacje i błędy. Jednocześnie wyjaśnił cel działania cypryjskich spółek.

"W grupie kapitałowej Integer funkcjonowały spółki z siedzibą na Cyprze. Był i jest to w pełni transparentny i legalny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki te nie służyły unikaniu opodatkowania, a finansowaniu inwestycji grupy w Rosji. Inwestycje w Rosji prowadziliśmy z Cypru, gdyż zapewniało to większą ochronę prawną na bazie umów dwustronnych, aniżeli między samą Polską a Rosją. Robiliśmy to w trosce o interes wszystkich akcjonariuszy - w innym przypadku działalibyśmy na szkodę spółki. Większość polskich

podmiotów gospodarczych inwestujących poza krajem często decyduje się na inwestycje z podmiotów celowych ulokowanych w krajach UE, które mają bilateralne umowy na lepszym poziomie niż kraj spółki matki. Wszystkie relacje pomiędzy spółkami z grupy Integer, a wszystkimi spółkami, w tym z siedzibą poza granicami Polski, były transakcjami i relacjami nie tylko w pełni transparentnymi, ale także transakcjami wskazanymi we wszystkich raportach i sprawozdaniach, w których było to konieczne ze względu na zasady rynku kapitałowego. Żadne z nich nie były kwestionowane przez jakiekolwiek uprawnione organy" - czytamy w oświadczeniu Brzoski.

Podkreślił, że wszystkie spółki Grupy Integer działające w Polsce są w pełni transparentnie i rozliczają podatki od dochodów uzyskanych na terenie naszego kraju. Zgodnie z upublicznionymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi grupy, spółki grupy zapłaciły łącznie 113 mln zł podatku CIT za cały rok obrotowy 2020 oraz 94 mln zł za pierwsze 6 miesięcy roku 2021.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.