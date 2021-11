Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 373 mln zł wobec 299 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 502,1 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 2 938,1 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2021 r. Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 3,5 mld zł, co stanowi wzrost o 19%. Zysk operacyjny wyniósł 373 mln zł, co oznacza wzrost o 25%, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 33%, ukształtował się na poziomie 120 mln zł. Jest to historycznie najwyższy poziom skonsolidowanego wyniku netto z podstawowej działalności biznesowej (w III kw. 2017 r. na wynik netto wpłynęły zdarzenia jednorazowe w kwocie 324 mln zł związane ze sprzedażą akcji Formula Systems oraz odpisy w kwocie 85 mln zł części inwestycji zagranicznych)" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 362,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 267,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 293,1 mln zł w porównaniu z 8 708,8 mln zł rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach 2021 r. Asseco wypracowało 10,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 18% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych stanowiła 79% wszystkich przychodów i wyniosła 8,1 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny przekroczył 1 mld zł, co oznacza wzrost o 23%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 35% do 362 mln zł" - czytamy dalej.

Grupa Asseco Poland odnotowała dwucyfrowe wzrosty we wszystkich sektorach i segmentach działalności, utrzymując przy tym rentowność, zaznaczono.

Rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International stanowiły 89% przychodów Grupy. W segmencie Formula Systems po trzech kwartałach 2021 r. przychody wzrosły o 21% do 6,7 mld zł, a zysk operacyjny o 17% do 522 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco International wzrosła o 14% do poziomu 2,5 mld zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 27% do 319 mln zł. W segmencie Asseco Poland przychody ukształtowały się na poziomie 1,1 mld zł, czyli o 11% wyższym niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny wzrósł o 34% i wyniósł 207 mln zł, podano także.

"Widzimy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania i usługi IT, co przekłada się na wzrost skali naszej działalności we wszystkich segmentach i sektorach działalności. Mocno pilnujemy strony kosztowej, dzięki czemu stale rośniemy, utrzymując jednocześnie rentowność. Swoją strategię niezmiennie opieramy na silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej. Dynamiczny rozwój organiczny wspieramy akwizycjami. W trakcie 9 miesięcy 2021 r. do Grupy Asseco dołączyło 14 nowych spółek, umacniając jej pozycję na rynkach międzynarodowych. Nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2021 r. w każdym z segmentów operacyjnych" - podsumowała wiceprezes Karolina Rzońca-Bajorek, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 302,7 mln zł wobec 218,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)