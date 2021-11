Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 36,9 mln zł wobec 14,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 348,18 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 267,66 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 69,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 950,57 mln zł w porównaniu z 761,4 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto na poziomie 69,6 mln zł oraz EBITDA Grupy TIM, sięgająca po dziewięciu miesiącach 2021 r. 109,8 mln zł (+117,5% r/r), to w dużej mierze efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz dobrego zarządzania rentownością. Dzięki temu marża EBITDA Grupy TIM wyniosła po trzech kwartałach 2021 r. 11,5% (vs 6,6% po 3 kw. 2020 r.), zaś marża zysku netto – 7,3% (vs 2,6% w analogicznym okresie 2020 r.)" - czytamy w komunikacie prasowym.

"Tak dobre wyniki pozwoliły nam zdecydować o wypłacie jeszcze przed Bożym Narodzeniem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021. Naszym sukcesem dzielimy się z akcjonariuszami, jednak równie chętnie 'reinwestujemy' go w dalszy rozwój. W tak konkurencyjnej branży jak e-commerce to jedyny sposób na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a także dotrzymanie kroku oczekiwaniom klientów. Dlatego też intensywnie pracujemy nad projektem TIM 2.0, wiążącym się między innymi z przebudową naszych zasobów informatycznych oraz migracją platformy TIM.pl na Magento 2, a także nad strategią spółki na najbliższe lata" - powiedział prezes zarządu TIM SA Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w listopadzie zarząd TIM zdecydował o wypłacie zaliczki w wysokości 1,2 zł brutto na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 62,01 mln zł wobec 21,55 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)