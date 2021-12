Reklama

W razie osiągnięcia porozumienia co do warunków potencjalnej ugody strony złożą wniosek do sądu o jej zatwierdzenie, podano.

"Decyzja w sprawie ewentualnej akceptacji ugody i możliwości jej finalizacji zostanie wydana przez sąd po wypełnieniu szeregu dalszych obowiązków formalnych" - czytamy w komunikacie.

Przystąpienie do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody w żadnym wypadku nie oznacza akceptacji ze strony spółki lub członków jej zarządu jakichkolwiek zarzutów zawartych w pismach procesowych złożonych przez stronę powodową, podkreślono także.

Sąd w USA 18 maja br. dokonał konsolidacji złożonych pozwów przeciwko spółce i dokonał wyboru wiodącego powoda.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".