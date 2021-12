Pracownicy Google, którzy nie zostali zaszczepieni, mogą zostać umieszczeni na przymusowym urlopie, a następnie zwolnieni z firmy, jeśli nie zastosują się do zasad związanych z COVID-19 – głosi wewnętrzna notatka uzyskana przez CNBC. Ma to być polityka zgodna z tym, co szykuje administracja Bidena.

Reklama

Według notatki, Google dał swoim pracownikom do 3 grudnia, aby przesłać dowód szczepienia lub otrzymać zgodę na zwolnienie medyczne lub religijne. Firma zapowiada, że każdy, kto nie zrobi żadnej z tych rzeczy do 13 stycznia, zostanie umieszczony na 30-dniowym płatnym urlopie administracyjnym. Jeżeli po 30 dniach pracownik nie przedstawi zwolnienia ani dowodu zaszczepienia, stanie w obliczu bezpłatnego urlopu na okres do sześciu miesięcy, a następnie może zostać zwolniony – cytuje CNBC.

Google nie zaprzecza tym informacjom. Rzeczniczka Google, Lora Lee Ericsson, skomentowała redakcji The Verge: „Jak już wcześniej stwierdziliśmy, nasze wymagania dotyczące szczepień są jednym z najważniejszych sposobów, w jaki możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i utrzymać działanie naszych usług. Jesteśmy zobowiązani do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby pomóc naszym pracownikom, którzy mogą się zaszczepić. Zdecydowanie popieramy naszą politykę szczepień. Każda osoba powracająca do biur Google będzie musiała być zaszczepiona lub mieć zwolnienie”.

Raport CNBC zwraca uwagę, że mogą istnieć pewne opcje dla nieszczepionych pracowników. Być może będą oni musieli być w stanie wykonywać swoją pracę całkowicie zdalnie. Google wymaga, by pracownicy biurowi byli zaszczepieni, a według firmy częste testy nie są akceptowalną alternatywą. Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie.

Chociaż firma nie określiła, kiedy pracownicy będą musieli wrócić do biura po pojawieniu się wariantu omikron, oczekuje, że większość jej pracowników będzie wykonywać przynajmniej część pracy w biurze. Zarówno płace, jak i wymagania dotyczące szczepień pozostają gorącymi tematami wewnątrz firmy. CNBC podaje, że anty-szczepionkowy manifest, podpisany przez setki pracowników, został udostępniony wewnątrz Google.