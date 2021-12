Enea przyjęła do realizacji zaktualizowaną "Strategię rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku", która zakłada m.in. wskaźnik ROE grupy na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku oraz wskaźnik ROA na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku, podała spółka. Ponadto udział EBITDA z Nowych Linii Biznesowych ma być na poziomie 7-12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA grupy, podała spółka.

Powyższe szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku zostały wyznaczone przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza grupę Enea, zastrzeżono w komunikacie. Przez nową linię biznesową rozumie się każdą nową działalność / produkt / usługę zrealizowaną poza działalnością podstawową grupy, na podstawie której grupa osiągnie przychód po jej wprowadzeniu do sprzedaży, podano także. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)