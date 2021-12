Reklama

Kwota transakcji może zostać powiększona o dodatkowe wynagrodzenie (tzw. earn-out), w wysokości nie wyższej niż 85,3 mln zł. Earn-out uzależniony będzie od poziomu zysku EBITDA wypracowanego przez Divante w 2021 r., podkreślono.

"W momencie dołączenia do Grupy OEX Divante było agencją e-commerce z różnymi kompetencjami: od IT do UX i marketingu. Wspieraliśmy spółkę w jej rozwoju i dzięki konsekwentnie realizowanej strategii stała się ona znaczącym dostawcą zaawansowanych usług technologicznych dla e-commerce, współpracującym z wieloma uznanymi klientami na całym świecie. Analizując możliwości w ramach realizowanego przez nas przeglądu opcji strategicznych dla tej spółki zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wsparcie silnego inwestora branżowego. To pozwoli spółce na dalszy intensywny rozwój. 6 lat naszej wspólnej pracy z założycielami i sukcesorami Divante zaowocowało tym, że spółka znalazła się w orbicie zainteresowania takich graczy jak Cloudflight. Transakcja stanowi potwierdzenie kompetencji Grupy OEX w budowaniu wartości spółek działających w obszarze e-commerce i digitalu" - powiedział prezes OEX Jerzy Motz, cytowany w komunikacie.

Divante dołączyło do Grupy OEX w marcu 2015 r., a przejmowane przez OEX udziały spółki zostały wówczas wycenione na 3,2 mln zł. Divante to więc kolejna spółka z Grupy OEX, która została wyceniona transakcyjnie na poziomie znacząco wyższym od wartości pierwotnej inwestycji, po sprzedanej w 2019 r. do międzynarodowego inwestora branżowego spółce ArchiDoc, oferującej usługi digitalizacji dokumentów i prowadzenia elektronicznych archiwów oraz zrealizowanej ostatnio rundzie finansowania przez Vue Storefront, zajmującego się rozwojem i dystrybucją nowoczesnych rozwiązań front-endowych dla sklepów internetowych, przypomniano.

"Po sprzedaży Divante będziemy kontynuować naszą strategię. Wciąż największych możliwości wzrostu będziemy upatrywać w obszarze digitalizacji sprzedaży oraz usług dla e-commerce. Chcemy inwestować m.in. w logistykę, która stała się kluczowym procesem w sprzedaży internetowej oraz w usługi związane z customer experience. Nie wykluczamy również przejęć w interesujących nas obszarach, o ile na rynku pojawią się odpowiednie okazje" - dodał Motz.

Cloudflight jest znaczącym europejskim dostawcą kompleksowych rozwiązań softwarowych oraz w obszarze sztucznej inteligencji. Zatrudnia ponad 600 specjalistów, realizując projekty w ramach szeroko pojętej cyfryzacji biznesu. Cloudflight działa w 18 lokalizacjach w takich krajach jak Austria, Niemcy, Rumunia i Holandia, do grona jej klientów spółki należą m.in. Porsche Informatik, Doka, Uniwersytet Wiedeński czy Europejska Agencja Kosmiczna. Divante wzmocni zaś kompetencje Cloudflight w obszarze e-commerce.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

