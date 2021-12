Reklama

"Cena sprzedaży za udziały PAK-PCE została ustalona w stosunku do aktywów, które już obecnie znajdują się w strukturze PAK-PCE, jak i do aktywów, które spółka zobowiązała się wnieść do struktury PAK-PCE przed dniem sprzedaży udziałów PAK-PCE" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży może zostać pomniejszona o wartość niedozwolonych wypływów środków dokonanych na rzecz ZE PAK oraz jej podmiotów powiązanych w okresie od 30 września 2021 roku do momentu przejścia na Cyfrowy Polsat tytułu prawnego do udziałów PAK-PCE (okres locked box) oraz powiększona o odsetki naliczone za okres locked box według średniej stopy oprocentowania depozytów pieniężnych w bankach prowadzących bieżące rachunki bankowe ZE PAK S.A. dla okresu czasu najbliższemu okresowi locked box.

PAK-PCE jest spółką holdingową, wokół której budowana jest struktura spółek zależnych prowadzących działalność w zakresie rozwijania projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystywania wodoru w grupie kapitałowej. Obecnie główne aktywa PAK-PCE stanowią udziały w spółkach: PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy (spółce utworzonej w celu opracowania prototypu autobusu o napędzie wodorowym, a następnie uruchomienia jego seryjnej produkcji), Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi (spółce celowej, która rozwija projekt budowy farmy wiatrowej o docelowej mocy zainstalowanej 17,5 MW), Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis (spółce prowadzącej działalność w obszarze utrzymania ruchu oraz działalność remontowo-montażową i budowlaną) oraz PCE-OZE 1, PCE-OZE 2, PCE-OZE 3, PCE-OZE 4, PCE-OZE 5, PCE-OZE 6(spółkach posiadających nieruchomości, na terenie których mogą zostać zrealizowane projekty w zakresie OZE).

W ramach zawartej umowy, ZE PAK zobowiązał się wnieść jako wkład niepieniężny do PAK-PCE, celem podwyższenia kapitału zakładowego PAK-PCE, udziały lub akcje w następujących spółkach: PAK-PCE Fotowoltaika (spółce celowej, która obecnie eksploatuje farmę fotowoltaiczną w gminie Brudzew o mocy zainstalowanej 70 MWp), PAK-VOLT (spółce zajmującej się obrotem energią elektryczną i gazem) oraz Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery (spółce, która będzie rozwijała działalność w obszarze projektowania i produkcji elektrolizerów). Wniesienie wyżej wymienionych udziałów ma nastąpić do 31 marca 2022 r.

ZE PAK zobowiązał się, że po dniu sprzedaży udziałów PAK-PCE wyodrębni całokształt działalności energetycznej realizowanej w Elektrowni Konin polegającej w szczególności na wytwarzaniu energii elektrycznej z biomasy, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP Elektrownia Konin) i wnieść ją do struktury PAK-PCE w formie aportu jako wkład niepieniężny o wartości na dzień 30 września 2021 roku równej 906 500 000 zł.

"Po wniesieniu przez spółkę aportu w postaci ZCP Elektrownia Konin, PAK-PCE wyemituje udziały, które zostaną objęte przez spółkę, a następnie spółka zobowiązała się do zbycia na rzecz Cyfrowego Polsatu 67% nowo wyemitowanych udziałów PAK-PCE za cenę 607 355 000 zł. Cena ta zostanie pomniejszona o przedpłatę" - czytamy dalej.

Płatność za Udziały PAK-PCE nastąpi po zrealizowaniu się warunków zawieszających, w tym w szczególności wniesienia akcji PAK-Volt oraz udziałów PAK-PCE Fotowoltaika i Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery i będzie równa 193 104 000 zł. Łącznie z ceną sprzedaży ZE PAK otrzyma przedpłatę za nowo wyemitowane udziały PAK-PCE związane z wniesieniem aportu w postaci ZCP Elektrownia Konin. Łączna cena za Udziały PAK-PCE i nowo wyemitowane udziały PAK-PCE związane z wniesieniem aportu w postaci ZCP Elektrownia Konin wyniesie 800 459 000 zł.

Cyfrowy Polsat podał dziś, że Strategia Grupy Polsat Plus zakłada m.in. inwestycje rzędu ok. 5 mld zł w latach 2022-2026 celem osiągnięcia ok. 1 000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej czystej energii oraz około 0,5 mld zł w budowę łańcucha wartości gospodarki opartej o paliwo przyszłości, którym jest wodór.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)